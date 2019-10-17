İş makinaları sektörü Latin Amerika’ya odaklandı

17 Ekim 2019

ANKARA (DÜNYA) – Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğinden (İMDER) yapılan açıklamada, Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Conexpo Latin Amerika Fuarı’ndan olumlu izlenimler elde edildiği bildirildi. İMDER Başkanı Merih Özgen, “Türk firmalarımızın gücünü en önemli hedef pazarlarımızdan biri olan Latin Amerika’da en iyi şekilde tanıttık, hem de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle ciddi işbirliği fırsatlarının kapısını araladık. Bölgedeki inşaat sektörü harcamalarının 2021 yılına kadar 596 milyar dolardan fazla olacağı tahmin ediliyor. Bölge, Türk iş makinaleri sektörü için büyük fırsatlar oluşturuyor. Doğru işbirlikleri ve stratejiler ile bu projelerden pay almak mümkün” dedi.

İMDER açıklamasında, Türk iş makinelerinin 133 ülkeye ihracatının yapıldığı vurgulanarak, Latin Amerika’da da büyük iş fırsatları olduğunun altı çizildi. Santiago’da düzenlenen Conexpo Latin Amerika fuarına 30’un üzerinde Türk firmasının katıldığı ve başarılı bir fuar gerçekleştiği kaydedildi. Firma temsilcilerinin Santiago Ticaret Müşaviri Elçin Edis ile birlikte Şili inşaat ve altyapı sektörü sivil toplum kuruluşları Kamu Alt Yapı Projeleri Üstlenicileri Birliği (COPSA) ve Şili Müteahhitler Birliği’ni (CCHC) ziyaret ettiği vurgulandı.

İMDER Başkanı Özgen, bölgedeki inşaat sektörü harcamalarının 2021 yılına kadar 596 milyar dolardan fazla olacağının tahmin edildiğini ve doğru işbirlikleri ve stratejiler ile bu projelerden pay almanın mümkün olduğunu dile getirdi. Özgen, “Latin Amerika bölgesinin önde gelen ekonomilerinden olan Şili ile ülkemiz arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da olumlu katkısıyla Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik aktif bir strateji uygulanarak bu ülkeye yönelik ihracatımızın artması ve Türk makinalarının pazardan pay alması mümkün olabilir. Ağır iş makinaleri, aksam ve parçaları Şili pazarında potansiyel arz etmektedir. Madencilik ve savunma sanayi sektörlerinde de iki ülke arasında işbirliği imkanları mevcuttur” dedi.