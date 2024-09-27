İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin: 2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz çalışmalarına başlamadı ancak şimdiden en çok merak edilen konu 205 yılının asgari ücreti. Halihazırda 17 bin 2 lira olan asgari ücretin enflasyon beklentilerine paralel olarak artırılması bekleniyor.

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün 2025'te asgari ücrete yüzde 20'den fazla zam yapılmasını beklemezken, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin ücretin biraz daha yükselebileceğini düşünüyor.

CNBC-e canlı yayınında konuşan Sezgin, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmamasının nedeni olarak 'talebi sınırlı tutma çabasını' göstredi. Sezgin, bunun enflasyonu düşürmek için uygulandığını sözlerine ekledi.

İş Portföy yöneticisi, asgari ücrete de Orta Vadeli Program’a uygun oranda zam yapılabileceğini belirterek şunları söyledi: "Dolayısıyla 20’ye yakın bir enflasyon beklentisini mi dikkate alacağız o zaman soru bu. Yani asgari ücret bu kadar mı artacak... Benim görüşüm biraz daha sene sonuna doğru biraz da ortalama enflasyonun dikkate alınabileceği. Hep de bir refah payı ifadesi oluyor. Dolayısıyla ortalama enflasyon ve büyüme tahmini bir araya koyarak ben asgari ücret artışı geleceğini tahmin ediyorum."

2025'te asgari ücret kaç TL olacak?

Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla yüzde 30 civarında bir rakam görmek benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum. Yani olumlu anlamda itebilir. Enflasyon beklentilerini olumlu anlamda değiştirebilir. Daha yukarıda bir rakam görürsek o zaman enflasyon patikasına ilişkin beklentilerin gözden geçirilmesine ve biraz daha belki yukarı çekilmesine neden olabilir."