İş Pozitif ‘ten 1,6 milyon kadına istihdam imkânı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Pozitif Programı ile bugüne kadar 1 milyon 634 bin 56 kadının istihdama kazandırıldığını açıkladı. Işıkhan, “Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta varlığını güçlendireceğiz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin’de düzenlenen İş Pozitif Programı Kapanış Töreni’nde konuştu. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımlarıyla, İş Pozitif programı kapsamında, bugüne kadar, 1 milyon 634 bin 56kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdıklarını kaydeden Işıkhan, “Yine aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına; iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla; 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
İş Pozitif Programı kapsamında 81 bin 279 engelli kadın danışana “Engelli İş Koçluğu” hizmeti sunduklarının altını çizen Işıkhan, “71 bin 185 kadının ise “İş Kulübü”hizmetleri kapsamında, İŞKUR’dan yoğun danışmanlık desteği alarak; öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında, teorik ve pratik bilgiler edinmelerini sağladık. 76 bin 855 kadın, İşbaşı Eğitim Programları ile Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlanmıştır. 227 bin 998 kadın, Toplum Yararına Programlardan ve 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programı (İUP)’dan faydalandırılmıştır” diye konuştu.
Ayrıca bu yıl, şubat ayında uygulamaya başlanan, İşgücü Uyum Progranın bir parçası olan, İŞKUR Gençlik Programından yararlanan öğrencilerin; yüzde 61’ini kadınların oluşturduğunu söyleyen Işıkhan, “Öte yandan program boyunca; Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ni ve “Her Meslekte Kadın Eli Projesi” gibi çeşitli projelerle, bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirdik. Bu rakamlar, sadece bir projenin sonucunu değil, aynı zamanda ülkemizin çalışan ve üreten insan kaynağı potansiyelinin büyüklüğünü de gösteriyor. Bu rakamlar ayrıca, bizlere, kadınların; azmini, kararlılığını ve yeteneklerini gösteriyor” dedi.
Kayıt dışılıkla mücadele öncelikli hedef
Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye’nin her köşesi için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “2024 şubat ayında İstanbul’da açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmeleri için İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesini başlatmıştık. Çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın işgücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele, Bakanlık olarak; bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisidir” dedi.
Kayıt dışılığın tüm çalışma hayatı sistemini özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsü olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, “Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘İş Pozitif Projesi’yle bu tablonun önüne geçme hedefimizde hamdolsun başarılı sonuçlar aldık" diye konuştu.