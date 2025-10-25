İş Pozitif ‘ten 1,6 milyon kadına istihdam imkânı

Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin’de dü­zenlenen İş Pozitif Programı Ka­panış Töreni’nde konuştu. Emi­ne Erdoğan Hanımefendi’nin ka­tılımlarıyla, İş Pozitif programı kapsamında, bugüne kadar, 1 mil­yon 634 bin 56kadının işe yerleş­mesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdıklarını kayde­den Işıkhan, “Yine aynı dönemde, kadınların kariyer planlamaları­nı doğru yönlendirmek adına; iş ve meslek danışmanlarımız aracı­lığıyla; 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kadınların üretimde ve toplum­sal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

İş Pozitif Programı kapsamında 81 bin 279 engelli kadın danışana “Engelli İş Koçluğu” hizmeti sun­duklarının altını çizen Işıkhan, “71 bin 185 kadının ise “İş Kulü­bü”hizmetleri kapsamında, İŞ­KUR’dan yoğun danışmanlık des­teği alarak; öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama ka­nalları hakkında, teorik ve pratik bilgiler edinmelerini sağladık. 76 bin 855 kadın, İşbaşı Eğitim Prog­ramları ile Mesleki Eğitim Kurs­larına katılım sağlanmıştır. 227 bin 998 kadın, Toplum Yararına Programlardan ve 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programı (İUP)’dan faydalandırılmıştır” diye konuştu.

Ayrıca bu yıl, şubat ayında uygulamaya başlanan, İş­gücü Uyum Progranın bir parçası olan, İŞKUR Gençlik Programın­dan yararlanan öğrencilerin; yüz­de 61’ini kadınların oluşturduğu­nu söyleyen Işıkhan, “Öte yandan program boyunca; Kadın İstihda­mı İçin Pozitif Ayrımcılık Proje­si’ni ve “Her Meslekte Kadın Eli Projesi” gibi çeşitli projelerle, bu süreci daha aktif ve daha verim­li hale getirdik. Bu rakamlar, sa­dece bir projenin sonucunu değil, aynı zamanda ülkemizin çalışan ve üreten insan kaynağı potansi­yelinin büyüklüğünü de gösteri­yor. Bu rakamlar ayrıca, bizlere, kadınların; azmini, kararlılığını ve yeteneklerini gösteriyor” dedi.

Kayıt dışılıkla mücadele öncelikli hedef

Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye’nin her köşesi için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “2024 şubat ayında İstanbul’da açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmeleri için İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesini başlatmıştık. Çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın işgücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele, Bakanlık olarak; bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisidir” dedi.

Kayıt dışılığın tüm çalışma hayatı sistemini özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsü olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, “Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘İş Pozitif Projesi’yle bu tablonun önüne geçme hedefimizde hamdolsun başarılı sonuçlar aldık" diye konuştu.