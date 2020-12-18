İş ve teknoloji dünyasının liderleri bir araya geliyor

İş dünyasının ve teknolojinin buluşma noktası NGN IT Vision, dönüşen yeni geleceğe ayna tutuyor. Bu yıl 5.si düzenlenecek etkinlik, 23 Aralık Çarşamba günü 12.30-17.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşecek.

“Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile değişimin baş döndürücü hızında dönüşen dünyamızda, yaşananın bir dönüşümden daha çok dijital bir metamorfoz olduğuna dikkat çeken etkinlik; bu hızlı dönüşümün parçası olan spor, sanat, medya gibi farklı alanlarda teknolojiyi sahiplenen ve temsil eden isimleri bir araya getiriyor. Türkiye’den farklı sektörlerden öncü şirketler ve iş dünyası, 2021 vizyonlarını izleyicilerle paylaşacak.

Etkinliğin onur konuğu Dünya Jimnastik Şampiyonu, Milli Sporcumuz İbrahim Çolak, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır ile samimi bir sohbet gerçekleştirecek.

Yaşadığımız dönüşümle birlikte değişen tüketim alışkanlılarımızdan etkilenen içerik tüketiminin konuşulacağı “Hızlı tüketimin yeni ikilisi: İçerik&Platform” panelinde, Teknoloji Yazarı ve TV Sunucusu Ahmet Can’ın moderatörlüğünde sanatçı Can Bonomo, yönetmen Ozan Açıktan, Videomite Kurucusu Milena Djuričić ve Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın değerli yorumlarıyla ele alınacak.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde Ebru Özdemir Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt; iş dünyasının 2020 yılını ve 2021 vizyonunu izleyicilerle paylaşacak.

Teknolojinin bugünü ve yarını, COVID-19 pandemisi ile ivme kazanan dijitalleşme süreci, yenilikçi çözümler ve teknoloji alanındaki gelişmeler NGN IT Vision 2021’de konuşulacak.

Hepsi ve daha fazlası için 23 Aralık Çarşamba günü 12.30-17.00 saatleri arasında NGN IT Vision 2021’e katılabilirsiniz.

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NGN IT Vision 23 Aralık'ta gün boyu Dünya Gazetesi YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.