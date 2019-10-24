'İş Yapma Kolaylığı' liginde 10 basamak tırmanış!

24 Ekim 2019

Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business) geçen sene 60. sıradan 43. sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu sene de 10 basamak ilerleyerek 33. sıraya yükseldi, yeni bir rekor kırdı. Böylelikle iki senede 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde gerçekleştirilen İş Yapma Kolaylığı çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen reformlar, Türkiye’yi Doing Business 2020 raporunda üst sıralara taşıdı. Şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları

Türkiye’nin üst sıralara çıkmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hedefimiz ilk 20



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sahada ve masada arka arkaya elde edilen başarıların ardından ekonomi alanında da bugün Türkiye adına önemli bir kazanım sağladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan kapsamlı ve hedef odaklı ekonomi politikalarının meyvelerini verdiğine dikkati çeken Oktay, manipülasyon girişimleri ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan, 190 ülkenin yatırım ortamını inceleyen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'nun (Doing Business) açıklandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Beklentilerimiz doğrultusunda, Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. Toplamda ise 60'ıncı sırada olduğumuz 2 yıl önceye göre 27 sıralık bir iyileşme göstermiş durumdayız. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir.

Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yerini almıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 33'üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz."

Oktay, yaptıkları çalışmalarla bu sonucun elde edilmesine katkı sağlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kuruluna teşekkür etti.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi çalışmalarının kurumsallaşmasında önemli katkıları olan eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a da teşekkür eden Fuat Oktay, "Bu sonucun ülkemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, diplomaside, güvenlikte ve tüm alanlarda daha nice başarılara birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Reformlarımızı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutlu olduğunu belirterek, “Reform çalışmalarını himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Bülent Aksu’ya, ilgili tüm bakanlıklara ve katkı sağlayan tüm STK’lara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz de TOBB olarak özel sektör kanadının sekretaryasını yürütüyoruz, bunun için de ayrıca gururluyuz” dedi.

Sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Uzun yıllardır 60 ila 70’inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye’nin reformlar gerçekleştirerek 33. sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. Birçok alanda reformlar yapıldı, yapılıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir” dedi.

Türkiye’nin bu sonuçla yetinmemesi gerektiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünyaya ne kadar güçlü bir reform irademiz olduğunu göstermiş olduk. 2 senede 27 basamak sıçramak büyük bir başarı, ancak bizim için yeterli değil. Biz ülkemizi layık olduğu yerde, en üst sıralarda görmek istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Planlı, programlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdiden önümüzdeki sene gerçekleştireceğimiz reformlara çalıştık” diye konuştu.

Bu sene koordinasyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yürütüleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın bu süreci bizzat yürütecek olması hem özel sektöre hem de yabancı yatırımcıya anlamlı bir mesaj veriyor. Fuat Oktay Bey, e-devlet projesi ile tüm devleti vatandaşın ayağına getiren, vatandaşı önceleyen bir devlet adamı. Aynı yaklaşımla hep birlikte işletmelerimizin de işlerini kolaylaştıracağız” dedi.