'İş Yapma Kolaylığı'nda 43. sıraya kadar yükseldik

29 Mayıs 2019

Osman KILIÇ

İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Reformları Tanıtım Toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalar ve dünya bankası ile 3 yıllık bir yol haritası çizdiklerini ve bunun sonucunda da iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye'nin 43. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Bununla birlikte en çok reform yapan 10 ülke arasına girdiklerini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu reformların iyi şekilde anlatılmasının da gerektiğini vurguladı. Haziran ayı içerisinde Dünya Bankası'na reformları anlatacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası'nın bu reformları teyit ettiğini ve bunu anketlerle doğruladığını söyledi.

Küresel rekabette daha iyi yerlerde olmak için en önemli göstergelerden birinin Dünya Bankası'nın doing business sıralaması olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz çok net, madem dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasındayız, o zaman tüm göstergelerde ilk 20’de olmalıyız” dedi.

İş yapma kolaylığında da ilk 20’ye girmeyi hedeflediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, İş yapma kolaylığında serüvenine geçen yıl başladıklarını ve Dünya Bankası'nı da çağırıp planlarını anlattıklarını ifade etti.

Reformlara hız verildi

Geçen sene şirket kuruluşunda odaların tek durak ofis haline getirildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu,” Kredi temini alanında taşınır rehni kanunumuz hayata geçti” dedi. Şirket tasfiyesi, vergi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Şirket kuruluşlarında ticaret sicilinde tek banko uygulaması getirildi. Artık girişimci tek bir bankoya giderek tek bir memur ile işlerini halledebilecek” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Kredi temininde 45 basamak, inşaat izinlerinde 37 basamak, şirket tasfiyesi ve dış ticarette 30’ar basamak sıçrayarak Türkiye’yi daha yukarı taşıdık.” İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortama taşındığını ve artık inşaat izinlerinde SGK’ya işyeri kaydının otomatik olarak gerçekleştirileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “İnşaat izni alırken vergi borcu yoktur yazısı istenmeyecek, SGK borcu yoktur yazısı elektronik olarak verilecek” dedi.

İnşaatlarda denetimlerin dünya uygulamalarına paralel olarak risk bazlı yapılacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, vergi alanında da olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu son olarak da Makine - teçhizat alımlarında KDV istisnası ve tapu harcındaki bir puanlık indirimin hayata geçtiğini söyledi.

Reformların özel sektör temsilcileri tarafından teyit edilmesini istedi

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Bildiğiniz üzere iş yapma kolaylığında 43. sıraya yükseldik ama Turkiye'nin sıralamada iyileşmesi için reform yapması yetmez bunların özel sektör temsilcileri tarafından da teyit edilmesi gerekir” dedi.