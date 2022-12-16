İş Yatırım, 9 Eylül Üniversitesi ile iş birliğine imza attı

Sermaye piyasalarının öncü aracı kuruluşu İş Yatırım, TradeMaster Kampüs’te projesi kapsamında Türkiye genelinde üniversitelerle iş birliğine devam ediyor. 14 Aralık’ta 9 Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi’nde hizmete açılan TradeMaster finans laboratuvarında öğrencilerin teorik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Açılış, İş Yatırım İzmir Şube Müdürü Ercan Okuyucu ile birlikte 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti. Hotar, “Öğrencilerimizin teorik bilgiyi uygulamayla pekiştirebilmeleri önceliklerimiz arasında. TradeMaster Kampüs’te projesinin paydaşı olarak hayata geçirdiğimiz laboratuvarımız bu anlayışla öğrencilerimize programlar aracılığıyla finans piyasalarını anlama fırsatı sunacak” diyerek laboratuvarın derslerle paralel şekilde çalışacağını belirtti.

Üç bölüm ve kırk bilgisayardan oluşan 9 Eylül Finans Laboratuvarı, TradeMaster Kampüs’te projesi kapsamında Türkiye genelindeki üniversitelerde faaliyette olan 37 elektronik uygulama merkezinden biri. Yerel ve küresel dinamiklerin yorumlanmasında öğrencilere uzman desteği sağlayan TradeMaster elektronik uygulama merkezleri, üniversite akademisyenlerinin piyasa verilerini değerlendirmelerine de yardımcı oluyor.

TradeMaster Kampüs’te nedir?

TradeMaster Kampüs’te; İş Yatırım’ın finansal bilinci artırmak için 2013 yılında başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. İş Yatırım bu kapsamda üniversiteler ile işbirliğine giderek, teorik bilgilerin pratik uygulama ile birleşmesini sağlamak için üniversite bünyesinde öğrencilerin gerçek zamanlı verilerle sanal yatırım işlemleri gerçekleştirebilecekleri elektronik uygulama merkezleri kurmaktadır.

Bu merkezlerde öğrenciler; Uygulamalı Portföy Yönetimi dersleriyle paralel, yurtiçi piyasalarda BIST 100 hisseleri, VİOP’ta belirli kontratlar, varant işlemleri, Euro, USD, gösterge tahvil ve altın gibi yatırım araçları hakkında teorik bilgilerini İş Yatırım’ın çevrimiçi işlem platformu olan TradeMaster’da uygulama olanağı buluyor, gerçek zamanlı verilerle sanal işlem gerçekleştirebiliyorlar. İş Yatırım uzmanlarının piyasa bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştıkları ve günlük hayattaki uygulamaları derslere taşıdıkları merkez, tam anlamıyla bir finans laboratuvarı olarak kullanılıyor. Gerçek datalar ile piyasaları takip etme ve işlem yapma imkânı bulan genç finansçılar, düzenlenen üniversite içi ve üniversiteler arası TradeMaster Yatırım Ligi yarışmaları ile bilgi ve tecrübelerini test edebiliyorlar.