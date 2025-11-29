İsa Karakaş "para cezası ile kalmaz" diyerek uyardı: Bunu yapmayanlar evini ve arabasını kaybedebilir!

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında milyonlarca haneyi ilgilendiren kritik bir konuda çarpıcı uyarılarda bulundu. Türkiye’de 26 milyona yakın hane bulunduğunu ve her 3-4 evden birinde temizlikçi, bakıcı ya da gündelikçi çalıştığını hatırlatan Karakaş, "sigorta yaptırmama" alışkanlığının ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Karakaş, olası bir iş kazası durumunda, işverenlerin ev ve arabalarını kaybedebileceğini açıkladı.

Karakaş’ın açıklamasına göre, ev hizmetlerinde çalışan birine sigorta yaptırmamak yalnızca idari para cezasına yol açmıyor; bir iş kazası yaşanması halinde ev sahipleri milyonlarca liralık tazminatlarla karşı karşıya kalabiliyor. Öyle ki, ödenecek tutar bir evin hatta bir aracın değerini bile aşabiliyor.

İş kazasında fatura ev sahibine çıkıyor

Ev çalışanının sigortasız olması durumunda meydana gelen iş kazaları, SGK tarafından doğrudan iş kazası olarak kabul ediliyor. Örneğin cam silerken düşen bir çalışanın hayatını kaybetmesi hâlinde: Eşine, çocuklarına veya anne-babasına bağlanacak aylıkların peşin sermaye değeri, tüm tedavi ve hastane giderleri, diğer SGK masrafları ev sahibine rücu ediliyor.

Evinizi satmak durumunda kalabilirsiniz

Karakaş, bu tutarın “milyonlarca liraya ulaşabileceğini” ve birçok kişinin evini hatta arabasını satmak zorunda kalabileceğini belirterek ciddi bir riskin altını çizdi.

Sigorta yaptırmak 1 dakika

SGK’nın ev hizmetleri için sunduğu “Kolay İşverenlik Uygulaması” sayesinde işlemlerim basit olduğunu ifade eden Karakaş, e-devlet üzerinden işlemlerin kısa sürede tamamlandığını ifade etti.

İsa Karakaş'ın paylaştığı diğer ayrıntılar ise şu şekilde:

Evinizde ayda 10 günden az çalışıyorsa (en yaygın durum):

Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır

Günlük prim: Sadece 17,34 TL

Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL

Her ay belge, muhasebeci maliyeti ve formalite yok!

Tek yapmanız gereken: www.turkiye.gov.tr → e-Hizmetler → “Ev Hizmetleri”

bölümünden 1 dakikada bildirim yapmak

bölümünden 1 dakikada bildirim yapmak Bir kere yapın, sonraki aylarda tekrar bildirim gerekmez

Evinizde ayda 10 gün ve daha fazla çalışıyorsa:

Tüm SGK sigorta kolları yapılır (emeklilik + GSS + İş Kazası-Meslek Hastalığı işsizlik…)

10 gün için prim: 3.272,36TL

Tam ay için prim: 9.817,08 TL

Hâlâ formalite-muhasebe yok.

Yabancı uyruklu çalıştıranlar dikkat!

10 günden az yabancı çalıştıramazsınız

Çalışma izni yoksa her ay hem SGK hem izinsiz yabancı çalıştırma idari para cezaları ile diğer altından kalkamayacağınız müeyyideler var.

Kaza olursa ödeyeceğiniz rücu tutarı ve cezalarla birlikte evinizi ve arabanızı satsanız bile yetmeyebilir.

Hasılıkelam SGK sigortasız temizlikçi-bakıcı çalıştırmak “tasarruf” değil, resmen ‘kumar’ oynamaktır. Bunun bedeli ise çoğu zaman eviniz, arabanız, birikiminiz olabilir.

Ayda 10 günden az çalıştırıyorsanız günlük sadece 17,34 TL’ye evinizi ve vicdanınızı güvence altına alın. Sigortasız çalıştırmayın, çalıştırmayın, çalıştırmayın. Çünkü bir kaza olduğunda “keşke” demek için çok geç olabilir…