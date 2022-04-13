İşbaşı Eğitim Programı’na 3 yılda 9.3 milyar liralık kaynak

HÜSEYİN GÖKÇE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Bilgin’in Mart ayında DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, bahsettiği İşbaşı Eğitim Programı’ndaki yeni döneme ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki günkü kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, program kapsamında alınan personelin 2 yıllık istihdamında, ücretin 6 aylık kısmının Bakanlık tarafından ödeneceğini bildirdi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Okan Güray Bülbül ise DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, yeni programın suistimallerin engellenmesi ve daha fazla işsizin, uzun süreli istihdamını içerdiğini bildirdi. İşbaşı eğitim programının İŞKUR tarafından başarıyla yürütüldüğünü kaydeden Bülbül bu kapsamda; 2019’da 3, 2020’de 2.7 ve 2021’de 3.6 milyar lira olmak üzere son üç yılda toplam 9.3 milyar liralık ödeme yapıldığını anlattı.

Bülbül, katılımcıların en az yüzde 70’inin en üz 9 ay süreyle istihdam edilmesi gerektiğini kaydederken, 6 aylık programda ise istihdam süresinin toplam 2 yılı bulduğunu vurguladı.

İmalat ve bilişimde 2 yıla kadar istihdam

Öte yandan program kapsamında bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aylık eğitim olacak. yani imalat ve bilişim sektörlerinde 6 ay destek alacak işverenler, 18 ay da kendileri istihdam edecekler. Diğer sektörlerde ise 3 aylık desteğe karşılık 9 aylık istihdam oluşturulacak.

Aylık ödeme asgari ücret kadar olacak

İşbaşı Eğitim Programı'na katılan katılımcılara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden; İş arayan statüsünde ise günlük 163,59 (26 gün üzerinden 4253 liralık asgari ücrete karşılık geliyor), öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği aülanlara günlük 81,80 TL ödenecek.

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 TL cep harçlığı ödenecek. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanacak.

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da sağlanacak.