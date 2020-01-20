İscehisar Belediyesi, mermer atıklarını yol ve altyapıda kullanacak

20 Ocak 2020

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede planlanan projeler için Ankara’da ziyaret turuna çıktı. Şahin’in ilk durağı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü oldu. İlçedeki mermer tesislerinden çıkan atıkları ekonomiye kazandıracaklarını ifade eden Şahin, mermer atıklarının değerlendirilmesi için konkasör tesisi kurmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, gerekli izinlerin alınmasının ardından mermer ocağı atıklarının ilçedeki yolların yapımında ve altyapı çalışmalarında kullanılacağını belirtti.

Mermer atıklarının değerlendirilerek, çevreye verilen zararın azaltılacağını ifade eden Şahin daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Şahin, “İlçemize yapmayı planladığımız projeler için Ankara’da ziyaret turuna çıktık. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçti. Projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Her fırsatı değerlendirerek, gelecek nesillere daha kaliteli ve yaşanabilir bir İscehisar bırakmak için çalışmalarımıza vermeden devam edeceğiz” dedi.