İşçi Partisi hükümetinin ilk bütçesi açıklandı! İngiltere'de son 30 yılın en büyük vergi artışı

Bakan Rachel Reeves, İşçi Partisi hükümetinin ilk bütçesinde 40 milyar sterlinlik vergi artışı yapılacağını ve işverenlerin ulusal sigorta katkı payının yüzde 1,2 artırılacağını duyurdu.

İngiltere'nin bağımsız ekonomik araştırma kuruluşu IFS'ye göre, Reeves'in açıkladığı 40 milyar sterlinlik vergi artışı, hükümet bütçeleri kapsamında kayıtlardaki en büyük ikinci ve son 30 yıldır görülen en büyük vergi artışı oldu.

Hedef: Kamu maliyesinde istikrar sağlamak

Reeves, bu kapsamda işverenlerin ulusal sigorta katkı payının da Nisan 2025 itibarıyla yüzde 1,2 artırılacağını ve böylece 25 milyar sterlin gelir sağlanacağını belirterek, "Bugün burada olan her maliye bakanı, bu gerçekliklerle karşı karşıya kalacaktır ve sorumlulukla harekete geçecektir. Bu nedenle, bugün kamu maliyemize istikrarı geri getiriyorum" diye konuştu.

Gelir vergisi ve ulusal sigorta eşiklerinin dondurulmasının 2028 sonrasında uzatılmayacağını söyleyen Reeves, bu kararın 'çalışan insanlara zarar vermekten kaçınmak' için alındığını kaydetti. Reeves, "Bu kararlar, istikrarı sağlayacak, çalışan kesimi koruyacak, sağlık sistemimizi ve ülkemizi yeniden inşa etmemizi sağlayacak. Bu kararlar sorumluluk çerçevesinde alındı ancak kolay olmadı" dedi.