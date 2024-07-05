İşçi Partisi'nin zaferi piyasaları canlandırdı

İngiltere'de, muhafazakar parti döneminde dalgalanmalar sıkça dalgalanmalar yaşayan piyasalar, İşçi Partisi'nin seçim zaferinin ardından istkirar beklentisi ile yükseliş yaşadı.

Sky News'te yer alan habere göre,

FTSE 100 endeksi, açılışta yüzde 0,4 oranında yükseldikten sonra, önceki geri çekilmeden önceki seansta neredeyse son iki ayın en iyi gününü kaydetti.

Yurtiçi odaklı FTSE 250 endeksi ise yüzde 1,8 oranında yükselerek Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve hafif bir gerilemeye rağmen kazanç elde etti.

Avrupa hisse senetleri de İngiltere seçim sonuçlarına tepki olarak bir haftadan fazla sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sterlin, dolara karşı yüzde 0,1 oranında artarak 1,27 dolara yükselerek Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Sterlin ayrıca Euro karşısında yüzde 0,01 artarak 1,18 Euro'ya yükseldi.

İngiltere devlet borçlanma maliyeti de işlemlerin açılmasıyla birlikte hafif düşüş yaşadı. Hükümetin gösterge 10 yıllık tahvil yoluyla borçlanma maliyeti, sabah saatlerinde yüzde 0,8 oranında geriledi. Bu düşüş, sabah ticareti ilerledikçe büyük ölçüde korundu ve oran yüzde 4,18'de sabitlendi.

İngiltere merkezli küresel bir yatırım şirketi olan Abrdn'nin gelişmiş piyasa hisse senetleri başkanı Ben Ritchie, "Ezici bir zafer, giderek daha değişken hale gelen bir dünyada hisse senedi piyasalarının ihtiyaç duyduğu türden bir netlik ve istikrar sağlar. Yeni hükümet bu konuda doğru adımlar atarsa, ülke ekonomisinden önemli ölçüde etkilenen işletmelerin kazanması muhtemeldir" dedi.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören yatırım platformu AJ Bell'de yatırım analisti olan Dan Coatsworth, "Genel seçimler İngiltere için önemli bir siyasi değişimle sonuçlandı. Yurt içine odaklanan FTSE 250'nin çok güçlü bir başlangıç yapmasına bakılırsa, görünen o ki yatırımcılar nöbet değişimini memnuniyetle karşıladı" ifadesinde bulundu.