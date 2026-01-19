İşçi sınıfından milyonerliğe! Sistemin açığını bulup şirket kurdu

Fintech şirketi Airwallex’in kurucu ortağı ve CEO’su Jack Zhang, üniversite yıllarında geçimini sağlamak için 4 ayrı işte çalışırken, 8 milyar dolarlık bir şirketi olacağını bilmiyordu.

CNBC’ye konuşan Zhang, 16 yaşında çalışmaya başladığını ve eğitimini kendi imkanlarıyla tamamladığını anlattı. Daha iyi fırsatlar için İngilizce bilmemesine rağmen, Avustralya'ya göç eden Zhang geçimini sağlamak için bulabildiği her işte çalıştı.

Melbourne Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri bölümüne giren Airwallex’in kurucusu, masraflarını karşılamak için dört farklı vasıfsız işte çalıştığını anlattı. Gündüzleri bir restoranda bulaşık yıkadı, akşamları barmenlik yaptı, bir benzin istasyonunda gece vardiyasında çalıştı ve yaz boyunca bir fabrikada limon paketledi.

"O zorlu durumda h,ayatta kalmanız gerektiğinde, tükenmişliği düşünmüyorsunuz" diyen Zhang, hayatta kalmanın en büyük motivasyonu olduğunu söyledi. Şimdi 40′larında olan Zhang, 8 milyar dolar değerlemeye ulaşan kendi fintech şirketinde de haftada 80 saat çalışıyor.

İşçi sınıfından milyonerliğe

2007′de üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsal dünyaya atılan Zhang'ı milyonerliğie götüren süreç ise yine çok sayıda farklı işten oluşuyordu. Önce sigorta şirketinde çalışmış sonra bankacılık sektörüne girmişti. Aynı zamanda, Avustralya’dan Asya’nın çeşitli bölgelerine zeytinyağı ve kırmızı şarap ihraç eden bir nakliye şirketinden, bir gayrimenkul geliştirme şirketine kadar birkaç yan iş de kurdu.

Ek işlerinden oldukça iyi para kazanmaya başlayan Zhang, milyonlarca dolar biriktirmiş olmasına rağmen gerçek tutkusunu 30 yaşında kızı dünyaya geldikten sonra keşfetti.

Sistemin açığını bulup şirket kurdular

Kızını gururlandırmak istediğini belirten Zhang, bu motivasyonla Airwallex'i nasıl kurduklarını anlattı. Airwallex fikri, Zhang’ın yan işlerinden biri olan ve kurucu ortağı, üniversite arkadaşı Max Li ile birlikte işlettiği Melbourne merkezli bir kahve dükkanından doğdu.

Bu işi yürütürken, ikili sık sık Çin ve Brezilya gibi yerlerden kahve çekirdekleri ve malzemeler ithal ediyorlardı ve bu da yurt dışına para transferi yapmalarını gerektiriyordu. Bu süreçte, geleneksel SWIFT sistemi üzerinden yapılan sınır ötesi ödemelerin ve transferlerin ne kadar pahalı ve verimsiz olduğunu fark ettiler.

Sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için yola çıkan ikili, 1 milyon dolarlık sermaya ile 2015 yılının sonlarında Airwallex’i kurdu. Şirketin gelecekteki yıllık kazancının 1 milyar doları aşması beklenirken, Zhang 2030'a kadar en az 10 milyar dolar gelir elde edeceklerini öngörüyor.