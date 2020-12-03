İşçiler asgari ortaklık peşinde

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin doğrudan muhatabı olduğu 2021 yılında uygulanacak asgari ücret pazarlığı yarın online olarak başlayacak. İşçi kanadı 2020 görüşmeleri öncesi üç konfederasyonun ortak tavrını aramıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bugün bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerde izleyecekleri yol haritası ve tavrı açıklayacak. Üç konfederasyonun ortak tavrı sağlanabilirse bu bir anlamda “güç göstergesi” de olacak.

İşveren tarafı ise son iki dönemdir yüksek düzeyde artışlara sahne olan asgari ücrette hedef enflasyonla uyumlu bir sonuç çıkması ve her ne kadar henüz dilimleri açıklanmamış olsa da gelir vergisi desteğinin devam etmesini talep ediyor. Hükümet kanadında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrette ana sorumluluğun hükümette değil taraflarda olduğu görüşüyle, tarafların uzlaşmasını istiyor.

Masada güç gösterisi yapılacak

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İş, bugün yapacağı basın toplantısıyla görüşmelere yönelik tavrını açıklayacak. TÜRK-İş, önceki gün diğer 2 konfederasyon ile bir görüşme yaparak görüş alışverişinde bulundu. Bu basın toplantısında TÜRK-İş Başkanının artış oranı konusundaki talebini açıklaması beklenmiyor. Ancak üç konfederasyonun süreç içinde tam uyum içinde hareket etmesi TÜRK-İş’in masadaki tavrını da güçlendirecek. İşçi kanadı genellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK’ten gelen resmi hesaplamalardan sonra artış oranı telaffuz ediyor.

İşveren ve hükümet ne yapacak?

İşveren kanadının gündemi ise asgari ücretin belirlenmesinde kriterlerin hedef işsizlik, hedef enflasyon, sanayinin rekabet gücü gibi ekonomik veriler olması yönünde. Asgari ücrette bir işçinin aylık gıda harcamalarının baz alındığı bir hesaplama modeli uygulanıyor. İşveren tarafı ayrıca gelir vergisi desteğinin devamı yönünde gündemi bulunuyor. Hükümet kanadı da son dönemde asgari ücrette belirleyici rolünü oynamak istemediğini vurguluyor.

Asgari ücretin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmesi gerektiği için süreçte taraflardan birinin uzlaşmaya yanaşmaması ya da masadan kalkmasıyla Çalışma Bakanlığı kalan taraf ile pazarlık masasına oturuyor. Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu durumun işçiişveren uzlaşması gereken bir ortamda siyaseten bakanlığı zor durumda bıraktığını vurgulamıştı. Bu dönemde de bakanlığın tarafları kendi aralarında uzlaşmaya zorlaması bekleniyor.