İşçilerde sendikalılık oranı yüzde 14,32 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sendikalı işçi sayısının toplam işçiye oranı yüzde 14,32 oldu.

En fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 213 bin 439 ile Türk-İş olurken, ikinci sırada 727 bin 187 ile Hak-İş, üçüncü sırada 212 bin 593 DİSK yer aldı.

Tüm-İş'in 997, ÜLKEM-İŞ'in 4 bin 337, Anadolu-İş'in bin 17, Yeniden MİSK'in 220 üyesi bulunuyor. Bağımsız sendikalı üye sayısı ise 29 bin 855 olarak açıklandı.