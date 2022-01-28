İşçilerde sendikalılık oranı yüzde 14,32 oldu
Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden, 2 milyon 189 bin 645'inin sendikalı olduğu bildirildi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sendikalı işçi sayısının toplam işçiye oranı yüzde 14,32 oldu.
En fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 213 bin 439 ile Türk-İş olurken, ikinci sırada 727 bin 187 ile Hak-İş, üçüncü sırada 212 bin 593 DİSK yer aldı.
Tüm-İş'in 997, ÜLKEM-İŞ'in 4 bin 337, Anadolu-İş'in bin 17, Yeniden MİSK'in 220 üyesi bulunuyor. Bağımsız sendikalı üye sayısı ise 29 bin 855 olarak açıklandı.