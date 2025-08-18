İşçilerden 122 kat fazla! FTSE 100 CEO’larının ücretleri rekor kırdı

İngiltere’nin önde gelen şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksindeki CEO maaşları, üst üste üçüncü yılda da rekor kırdı. High Pay Centre tarafından yayımlanan rapora göre, bu şirketlerin CEO’larına ödenen medyan ücret 4,6 milyon sterlin seviyesine ulaştı.

Bu rakam, İngiltere’de tam zamanlı çalışan ortalama bir işçiden 122 kat daha yüksek bir gelir anlamına geliyor. Gelir farkının büyüklüğü, çalışanlar arasında artan memnuniyetsizlik ve kamuoyunda süregelen eşitsizlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Bununla birlikte, FTSE 100 CEO’larının kazançları, ABD’deki S&P 500 şirketlerinde görülen 16,8 milyon dolarlık medyan ücretin gerisinde kalıyor. Yine de ücret farkı, Avrupa’da dikkat çekici bir dengesizliği ortaya koyuyor.

High Pay Centre direktörü Luke Hildyard, mevcut tablonun toplumda güveni zedelediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düşük ve orta gelirli çalışanlar, ürettikleri servetten adil bir pay almadıklarını düşünüyor. Bu durum, halk arasında hayal kırıklığı ve öfkenin artmasına yol açabilir."

Artan gelir eşitsizliği ve kurumsal ücret politikaları, önümüzdeki dönemde hem İngiltere’de hem de küresel düzeyde en çok tartışılan ekonomik ve sosyal konular arasında yer almaya devam edecek.