İşçinin gözü toplu sözleşmede
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonu başkanlarının kamuya açık çağrılarına karşılık, hükümet tarafı bu dönem üst düzey görüşmeleri erken başlatmadı. Siyasi ortamın yoğunluğu nedeniyle görüşme oluşmadı.
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