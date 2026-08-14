İşçiye verilen fazla para için emsal karar

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İşverenin çalışana yanlışlıkla yatırdığı fazla para geri alınabilir mi? Çalışma hayatında hem işçileri hem de işverenleri yakından ilgilendiren bu soruya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden emsal niteliğinde bir yanıt geldi.

Yüksek Mahkeme, bir işçiye fazladan yapılan ödemenin geri istenmesine ilişkin davada alt mahkemenin kararını bozdu. Kararda, borç olmadığı halde yanlışlık sonucu yapılan ödemenin belirli koşullarda geri talep edilebileceği vurgulandı.

Fazla ödeme yıllar sonra ortaya çıktı

Davaya konu olayda işveren, yaklaşık 15 yıl önce işyerinden ayrılan bir çalışana fazladan ödeme yapıldığını tespit etti.

Bilirkişi raporunda da işçiye fazla ödeme yapıldığı belirlenince işveren, paranın iadesi için eski çalışanına başvurdu. İşçi ödeme yapmayınca uyuşmazlık İş Mahkemesi’ne taşındı. İşveren, fazladan ödediği tutarın çalışandan tahsil edilmesini talep ederken işçi ise davanın haksız olduğunu savunarak reddini istedi.

İş Mahkemesi işverenin talebini reddetti

İş Mahkemesi, aynı ücretle çalışan diğer işçilere de benzer oranlarda zam uygulandığını ve dava açmayan çalışanların da davalı işçiyle aynı ücreti aldığını gerekçe gösterdi.

Mahkeme bu nedenle işverenin fazla ödendiğini ileri sürdüğü tutarı geri isteme hakkının bulunmadığına karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi de işçiyi haklı buldu

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de işverenin talebini kabul etmedi.

Mahkeme; hatalı ödemeyi yapan işverenin ekonomik ve sosyal açıdan güçlü, iyi niyetle zenginleşen işçinin ise zayıf konumda olduğunu değerlendirdi. Güvenin korunması ve hakkaniyet ilkelerini de dikkate alan mahkeme, fazla ödemenin işçiden istenmesinin doğru olmadığı sonucuna vardı.

Yargıtay kararı bozdu: Fazla para geri istenebilir

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay, Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine dikkat çekerek, borcu olmadığı halde kendi rızasıyla ödeme yapan kişinin yanıldığını ispatlaması durumunda ödediği parayı geri isteyebileceğini belirtti.

Yüksek Mahkeme ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun geçmiş tarihli kararına atıfta bulunarak, herhangi bir hukuki tasarrufa dayanmayan salt hatalı ödemelerin “sebepsiz zenginleşme” hükümlerine göre geri talep edilebileceğini vurguladı.

Bilirkişinin hesapladığı tutar dikkate alınacak

Yargıtay, somut olayda işçinin daha önce açtığı fark alacağı davasının reddedildiğine ve bu kararın kesinleştiğine de dikkat çekti.

Bu nedenle kesinleşen dosyadaki bilirkişi raporuyla hesaplanan fazla ödeme tutarının hüküm altına alınması gerektiğine karar veren Yargıtay, davanın reddedilmesini hatalı bularak kararı bozdu.