İşe dönüş modeli netleşti

04 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye, COVID-19 salgınında yayılımı ve son veriler göre hasta sayısının düzenli olarak azaldığı bir döneme girdi. Kademeli olarak üretim ve ticarete yönelik konulan kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Ramazan Bayramı sonrası sürecin başlaması bekleniyor. DÜNYA’nın derlediği bilgilere göre sanayi ve ticari kuruluşlar ve hizmet sektörüne yönelik Bilim Kurulu’nda da tartışılan ve uygulamaya geçirilmesi beklenen korunma kuralları belli olmaya başladı. Buna göre, her işletme Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda önlem almak kaydıyla üretime başlayabilecek. Sanayinin yoğun olduğu il ve bölgelerde test altyapısı güçlendirilecek ve şüpheli durumlarda ya da bazı dönemlerde rastgele esasına dayalı olarak testler yapılacak. Kontrollü faaliyete geçiş her ilde farklı olabilecek. Farklı uygulamalara uyum valiliklerce denetlenecek.

Sanayi kuruluşları

Normalleşme sürecinde büyük işletmelerden bazıları üretime başlamıştı. Üretime başlamak isteyen diğer firmalara da izin verilecek olanların sağlık kurallarına uyumu istenecek. Sanayide üretimin başlamasına yönelik ana odağın İstanbul olduğu kaydedildi.

İl bazında farklılık

Gerek hizmet, gerekse sanayi tesislerinin açılmasına izin verilmesi yönündeki kararlarda il bazında farklılıklar olabilecek. Valilikler bu farklılıklara göre uygulama yapacak, gerektiğinde katılaştırma ya da daha gevşek uygulama yönünde yerel kararlar alabilecek. Hastanın kalmadığı illerde sosyal hayata yönelik kısıtlamaların da büyük kısmı kaldırılabilecek ancak bu illere dışarıdan gelenler için tedbirler alınacak.

Hizmet sektörü

Vatandaşlara doğrudan hizmet verilen bütün ticari işletmelerde maske zorunluluğu devam edecek. Ticaret ve otel, lokanta vb. eğlence yerlerinin dahil olduğu hizmet sektörüne yönelik olarak da il bazında farkılıklar olmak üzere Haziran ayı içinde faaliyete başlama izni verilmesi bekleniyor. Turizm tesisleri Bakanlıktan sertifika alarak müşteri kabul edebilecek. Benzer düzenlemelerin şehir otelleri ve cafe ve restoranlar için de uygulanacağı kaydedildi.

AVM’lerin açılışı

Alışveriş merkezlerinin açılışına yönelik olarak da bir dizi kuralın belirlendiği kaydedildi. Buna göre, AVM’lere girişler sınırlı olarak gerçekleştirilecek. Her bir kişinin ateş ölçümü yapılacak.

Öte yandan, AVM, market, otel gibi işletmelerin, sayı kısıtlaması nedeniyle günlük ya da aylık gelir- gider dengesine ulaşmakta zorlanabileceği, işletmenin faaliyetinin zarar oluşturması halinde açmaktan vazgeçebileceği ya da tekrar kapanabileceği belirtiliyor.

Mayıs ayının sonuna kadar tüm OSB’lerde PCR testleri yapılacak



Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Meslek Komiteleri Müşterek toplantısına online olarak katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mayıs ayının sonuna kadar tüm OSB’lerde PCR testleri yapılacak” dedi. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak ve Prof.Dr. Adil Mardinoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yanı sıra 170 dolayında kişi katıldı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Gebze’de kurulan PCR Testi laboratuvarı hakkında bilgi vererek günde 5 bin adet test yaptıklarını açıkladı.



KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “OSB’lerin elektrik tüketimleri geriledi. 11-30 Mart itibariyle; Firmaların yüzde 12’si duruşa geçti. Duruşa geçmeyenlerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 5.1-14 Nisan tarih aralığında; Firmalarımızın yüzde 24’ü duruşa geçti. Çalışmaya devam eden firmaların ortalama kapasite kullanım oranı ise yüzde 42.4 oldu. İlimizdeki Kapasiteler aylık bazda; Mart 68.6 Nisan yüzde 54.3’e geriledi. Kocaeli Mart ayı ihracatımız yüzde 21 geriledi. İhracatta pozitif ayrıştığımız noktada negatife döndük” bilgisini paylaştı. (Sabiha TOPRAK/KOCAELİ)