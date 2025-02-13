İşe her gün uçakla gidip geliyor: Ev kiralamaktan daha ucuz!

AirAsia'nın finans operasyonları bölümünde yardımcı müdür olan Racheal Kaur, işe gitmek için her gün Penang'dan Kuala Lumpur'a uçuyor. Hazırlanmak için sabah 4'te uyandığını söyleyen Kaur, sabah 5:55'te uçağa bindiğini ve sabah 7:45'te inerek iş gününe başladığını anlattı.

'Ofis yakınında ev kiralamaktan daha ucuz'

Akşam rutini de değişmeyen Kaur, "Bunu profesyonel ve kişisel hayatımı dengelemek için yapıyorum ve akşamlarımı çocuklarımla geçirebiliyorum. Yorucu programa rağmen, bu düzenleme ofisinin yakınında bir ev kiralamaktan daha ucuz" dedi.

T24'te yer alan habere göre; yolda geçen 4 saatini bir fırsat olarak gören Kaur, "Zamanımı hayatımı düşünerek, müzik dinleyerek ve manzarayı hayranlıkla izleyerek geçiriyorum. Bu rutin bana sakinleşme alanı sağlıyor. İşverenim de tercih ettiğim bu düzenlemeyi destekleyerek sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmamı sağladı" diye konuştu.

Daha önce Kuala Lumpur'da bir ev kiralayıp haftada sadece bir kez çocuklarını göreebildiğini söyleyen Kaur, onlarla daha sık bir arada olmak için bu kararı alırken bu rutini ona "süper yolcu" lakabını kazandırmış.