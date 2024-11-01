İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı yarın başlıyor. İİT üyesi ülkelerin bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edileceği toplantıda ilgili kuruluşlardan temsilciler de yer alacak.

'İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nun teması 'İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü' başlığı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında organize edilecek oturumda üye ülkelerin ilgili bakanları dijital ödeme sistemleri alanındaki tecrübelerini paylaşacak, görüş alışverişinde bulunacak ve önemli kararlar alacak. Anılan oturumda 'Türkiye Ülke Raporu'nun ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sunulması planlanıyor.

40. yıla özel etkinlikler...

Toplantıda İSEDAK'ın ticaret alanındaki önemli program ve projelerinin de bakanlar düzeyinde ele alınması amaçlanıyor. İSEDAK'ın 40. yıl dönümü nedeniyle birçok özel etkinliğin düzenlenmesi de planlanıyor. Bu kapsamda, 4-5 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 'Maziden Atiye Kudüs Sergisi', İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere, İslam coğrafyasının istikrarını hedef alan eylemlerine cevap vermek amacıyla tertip edilecek sergide, Kudüslü çocukların, duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özel resimler yer alacak.

Gündemin önemli maddelerinden biri: Sıfır atık

Toplantı kapsamında, 5 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve birçok uluslararası platformda takip edilen sıfır atık girişimi hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik 'Kadınların Yeşil Ekonomideki Öncü Rolü: Sıfır Atık Girişimi' paneli de düzenlenecek. Panelde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sıfır atık özelinde yeşil dönüşüm sürecindeki rolleri, deneyimleri ve karşılaştıkları güçlükler ele alınacak.

Siber güvenlik yarışması ödülleri sahiplerini bulacak

İsrail'in eylül ayında Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırıların ardından, İİT üyesi ülkeler arasında bu alanda işbirliğinin geliştirilmesini teminen kurulan 'Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Forumu' çatısı altında, İSEDAK'ın proje finansmanıyla, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince, 17-19 Eylül tarihlerinde, İslam ülkelerindeki gençlere yönelik siber güvenlik yarışması düzenlenmişti. Bu doğrultuda 40. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın açılışında söz yarışmada başarılı olan gençlere ödül verilecek.