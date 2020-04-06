İSG Havalimanı İşletmesi CEO'su Göral, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı
İSG Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, koronavirüsün en fazla etkilediği sektörlerden biri olan havacılığa yönelik en çok merak edilen soruları yanıtladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, DÜNYA'nın Youtube canlı yayınında Gazeteci Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
▶️ Koronavirüs süreci devam eden ya da planlanan yatırımları nasıl etkileyecek?
▶️ 2. Pist bu süreçte bakıma alınacak mı?
▶️ Çalışanlara ve havacılık sektörüne mesajlarınız neler?
▶️ Bu süreç yıllık rakamsal hedefleri nasıl etkileyecek?