İSG Havalimanı İşletmesi CEO'su Göral, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı

06 Nisan 2020

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, DÜNYA'nın Youtube canlı yayınında Gazeteci Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

▶️ Koronavirüs süreci devam eden ya da planlanan yatırımları nasıl etkileyecek?

▶️ 2. Pist bu süreçte bakıma alınacak mı?

▶️ Çalışanlara ve havacılık sektörüne mesajlarınız neler?

▶️ Bu süreç yıllık rakamsal hedefleri nasıl etkileyecek?