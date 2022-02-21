İSGOLD’dan yastık altı seferberliği: Hedef 500 kuyumcu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması programına Borsa İstanbul’a üye 5 altın rafinerisinden biri olan İSGOLD Altın Rafinerisi de desteğini açıkladı.

Yastık altındaki altınların güvenli bir şekilde ekonomiye kazandırılması için şu ana kadar 4 banka ile anlaştıklarını, diğer bankalarla da görüşme halinde olduklarını söyleyen İSGOLD kurucu ortağı Erdoğan Aşık, kuyumcularla da görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu sistem hayata geçmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri ile gerekli mevzuat değişiklikleri, atılması gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken diğer hususları paylaştıklarını anlatan Aşık, “Kuyumcu esnafımız ile çok yakın temas halindeyiz. Şu an çoğu İstanbul’da olmak üzere 50 kuyumcu ile anlaşma sağladık. Bu kuyumcular İSGOLD güvencesi ile vatandaşın altınlarını bankalardaki hesaplarına mümkün olan en yüksek değerden yatırılmasını sağlayacaklar. Haziran ayında anlaşma sağladığımız ve sistemimize dahil ettiğimiz kuyumcu sayısını 250’ye yılsonunda ise 500’e ulaştırmayı planlıyoruz. Bizim için en önemli kriter yastık altındaki altınların en güvenli şekilde ekonomiye kazandırılması.” diye konuştu.

Hedef, her yıl 200 ton altın

Yastık altındaki altın miktarının 5 bin ton olduğunu belirten Aşık, “Bizim amacımız mümkün olan en yüksek miktarda altının ekonomiye kazandırılması. Türkiye şu an yıllık 200 ton altın ithal ediyor. Bizim hedefimiz her yıl yastık altındaki altının en az 200 tonunun ekonomiye kazandırılması yönünde. Tabii ki amacımız bu miktarın en yüksek kısmının İSGOLD kanalıyla ekonomiye kazandırılması. Biz İSGOLD olarak bu hedefin gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. İSGOLD olarak bir nevi seferberlik başlatıyoruz. Aynı zamanda ülke olarak el ele verirsek bütün zorlukları da aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz.” dedi.

LBMA’ya üyelik için girişimler başladı

İSGOLD’un Aralık 2021’de Borsa İstanbul’a üyeliğinin kabul edildiğini anımsatan Aşık, şu an faal olarak Borsa İstanbul’a üye 5 altın rafinerisinden biri olduklarını vurguladı.

Halen Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (London Bullion Market Association-LBMA) üye iki altın rafinerisi olduğunu belirten Aşık, “Biz üye olan üçüncü altın rafinerisi olmak için girişimlerimizi başlattık. Şu an yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için LBMA’ya üye olmadan bankalarla altın toplama işini yapan ilk rafineriyiz. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda LBMA’ya da üye olacağız.” dedi.

"Güven konusunda en ufak bir endişe yaşamamalarını sağlayacağız"

Altın alışverişinde güvenin son derece önemli olduğunu ve yastık altındaki altınların toplanması konusunda en hassas noktanın burası olduğunu belirten Aşık, devamında şunları söyledi: “Biz İSGOLD olarak çeşitli ağırlıklarda altınlar üretiyoruz. Bu altınlara başka madenlerle karıştırılarak haksız kazanç elde edilmemesi için yıllar önce çok inovatif bir ambalajlama sistemi geliştirdik. 2018 yılından bu yana da dünyada ilk ve tek olan her ürüne özel olarak basılan, taklit edilemeyen QR kodlu gram altınları piyasaya sürdük. Ürettiğimiz altınların üzerine bastığımız QR kod sayesinde bırakın altının içine bir başka madenin karıştırılmasını saflık derecesinin bile düşürülmesinin önüne geçtik. İSGOLD tarafından üretilen altınlar, kesinlikle ve kesinlikle bir başka madenle karıştırılamaz, karıştırılması halinde yapılan sahtekarlık hemen ortaya çıkar. Biz yastık altındaki altınlarını bizim aracılığımızla ekonomiye kazandıracak vatandaşlarımıza, çok sonraları sistemden çıkmak istediklerinde İSGOLD garantili altınlarını vereceğiz ve güven konusunda en ufak bir endişe yaşamamalarını sağlayacağız. Çünkü bu piyasada olan herkes bilir ki; İSGOLD denince akla inovasyon, yenilik ve güven gelir.”