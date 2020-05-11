İşgücü dışında kalan nüfus 31 milyonu aştı

11 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

Türkiye’de işsizlik oranı ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan Şubat 2020 döneminde yüzde 13,6’ya geriledi. Koronavirüs salgının etkilerinin hissedilmeye başladığı Mart 2020 dönemi öncesinde işsizlikte yüksek ama önceki aylara göre düşen seyir işgücü dışında kalanların artışıyla gerçekleşti. Şubat döneminde istihdam da işgücü de azaldı. Şubat 2020’de geçen yılın aynı dönemine göre çalışabilir nüfus 1 milyon 18 bin kişi artarken, işgücü 1 milyon 102 bin kişi azaldı. Böylece işgücü dışında kalan nüfus ise 2 milyon 120 bin kişi arttı. İşgücü dışında kalan nüfusta 31 milyon 137 bin kişi ile tarihi en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl şubatta yüzde 14,7 ile işsizlik oranı yılın en yüksek sevilerindeydi. Bu yıl şubatta henüz koronavirüs salgınını etkilerinin tam hissedilmediği Şubat döneminde oran yüzde 13,6’ya indi. Hem geçen yılın çok yüksek seviyesinden dönülmesi nedeniyle baz etkisi hem de işgücü dışında kalanların artışıyla işsizlik oranında düşüş yaşandı.

Koronavirüs etkileri henüz tam hissedilmedi

TÜİK verilerine göre işgücü 1 milyon 102 bin kişi azalmayla 30 milyon 982 bin kişiye geriledi, istihdam ise 602 bin kişi azaldı ve 26 milyon 753 bine geriledi. Tarımda istihdam kaybı 530 bin kişi, inşaatta 93 bin kişi, hizmet sektöründe ise 183 bin kişi işini 1 yılda kaybetti. Koronavirüs etkisiyle martta hizmet sektöründe çok fazla işletmenin kapatılması, sanayide üretime ara verilmesi istihdam ve işsizlik oranında kötüleşmenin artmasına neden olabilecek. İşten çıkarmanın yasaklanmasına ve ücretli izin uygulaması getirilmesine rağmen yine de işsizlik verilerinde koronavirüs etkisinin görülmesi bekleniyor.

Ümidini kaybedenlerde 486 bin kişilik artış

İşgücü dışında kalanların 946 bin kişisinin artık iş bulma ümidi kalmamış. Geçen yılın aynı dönemine göre bu verideki artış 486 bin kişi. İş aramayan ve çalışmaya hazır olan 1 milyon 840 bin kişi ise mevsimlik çalışan, ev kadını olan, öğrenci emekli olan ancak iş bulduğunda çalışmaya hazır nüfus. Bu kişilerin 1 yıllık artışı ise 346 bin kişi.

Bu artışlar elbette işgücüne katılım ve istihdam oranında da etkili oldu. İşgücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan azaldı ve yüzde 49,9’a indi. İstihdam oranındaki kötüleşme ise 1.7 puan ve oran yüzde 43,1’e indi.

Gençlerin işgücüne katılımı 4.2 puan azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan azalışla yüzde 24,4, istihdam oranı ise 2.5 puan azalarak yüzde 29,5 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4.2 puanlık azalışla yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artışla yüzde 26,7 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayinde 194 bin yeni istihdam



Sektörlerdeki 1 yıllık istihdam değişimi ise dikkat çekici. Tarımda 530 bin kişilik istihdam kaybı var. Madencilikte 28 bin, imalat sanayinde ise 194 bin kişilik yeni istihdam yaratılmış. Enerji sektöründe ise 16 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken inşaatta 93 bin kişi 1 yılda işini kaybetti. Ticarette 135 bin kişilik, turizmde 14 bin kişilik, sanatta 32 bin kişilik ve idari destek ve hizmet sektöründe ise 71 bin kişilik istihdam kaybı yaşanmış. İstihdamda artış gösteren sektörler 16 bin kişi ile ulaştırma, 8 bin ile bilgi iletişim, 55 bin kişi ile finans, 27 bin kişi ile gayrimenkul, 17 bin kişi ile kamu yönetimi, 57 bin kişi ile eğitim, 17 bin kişi ile sağlık sektörleri var.