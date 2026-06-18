İşgücü piyasasında yeni dönem: Bazı meslekler küçülürken yenileri yükseliyor

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ABD'nin en büyük ekonomilerinden biri olan Teksas'ta işten çıkarmalar yılın ilk yarısında hız kazandı. Eyalette toplam 28 bin 945 kişi işini kaybederken, bu rakam Teksas'ı Kaliforniya'nın ardından en fazla işten çıkarma yaşanan ikinci eyalet konumuna taşıdı.

İşten çıkarmalarda özellikle Tyson Foods, Spirit Airlines ve Oracle'ın aldığı kararlar etkili oldu. Spirit Airlines'ın faaliyetlerini sonlandırmasının yaklaşık bin çalışanın işini kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Uzaktan çalışma güçlü kalmayı sürdürüyor

İşten çıkarmalardaki artışa rağmen uzaktan çalışma modeli bazı sektörlerde büyümeye devam ediyor. FlexJobs verilerine göre proje yönetimi, bilgi teknolojileri ve satış alanlarında uzaktan işe alımlar güçlü seyrini koruyor.

Uzaktan iş ilanlarında Thermo Fisher Scientific ilk sırada yer alırken, Apex Systems da en fazla ilan veren şirketler arasında gösterildi.

Yapay zeka ve sağlık sektöründe talep artıyor

İşgücü piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise yüksek talep gören mesleklerde yaşanan büyüme oldu. Yapay zeka mühendisliği, sağlık hizmetleri ve nitelikli teknik işlerin önümüzdeki dönemde istihdam artışına öncülük etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle yapay zeka alanında nitelikli çalışan ihtiyacının mevcut iş gücü arzının üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

Otomasyon bazı meslekleri zorluyor

Teknolojik dönüşüm bazı mesleklerde ise istihdam kaybını beraberinde getiriyor. FinanceBuzz verilerine göre üretim makinesi operatörlüğü gibi alanlarda otomasyon nedeniyle çalışan ihtiyacının azalması bekleniyor.

Perakende, tele-pazarlama ve veri girişi gibi mesleklerde de istihdamın baskı altında kalabileceği ifade ediliyor.

Eğitim ve iş uyumu sorunu sürüyor

MyPerfectResume tarafından yayımlanan 2026 Aşırı Eğitimli İş Gücü Raporu, iş piyasasındaki bir başka soruna dikkat çekti. Rapora göre düşük nitelik gerektiren pozisyonlarda çalışanların büyük bölümü, yaptıkları işin gerektirdiğinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip bulunuyor.

Araştırmada bu oranın mesleğe göre yüzde 69 ile yüzde 98 arasında değiştiği belirtilirken, iş gücü piyasasında eğitim ve istihdam arasındaki uyumsuzluğun devam ettiği vurgulandı.