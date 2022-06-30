Isı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, açıklanan Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye'de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre ortalama yıllık doğal gaz faturası 6 bin 656 lira olarak hesaplanıyor.

Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında, konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.

Doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye’de kullanılan gazın üçte biri konutlarda tüketiliyor. Son yıllarda değişen iklim şartları, büyüyen ekonomi ve artan nüfusla beraber kullanılan doğal gaz miktarı da artış gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.

Kredi paketiyle 2022'den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor ve 2024’ün sonuna kadar toplamda 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor.

Paketle, 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak. Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak.

Ardından sözleşme, kredi kullandıracak bankaya verilecek ve kredinin yüzde 60'ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi'nin bankaya verilmesiyle yüzde 40'lık kalan kısmın da ödemesi gerçekleşecek.