İSİB, yılın son sanal heyet organizasyonunu Kolombiya'ya yapacak

İSİB, yılın son sanal heyet organizasyonunu Kolombiya'ya yapmaya hazırlanıyor. 1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu'nda Türkiye’den 25 firma yer alacak. Organizasyona katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile heyete iştirak edecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu, 30 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Bogota Ticaret Müşaviri Türker Kocamış, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayacak.

1-2-3 ve 4 Aralık 2020 tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantılar 40'ar dakika olarak planlanıyor. Zoom programı üzerinden yapılacak görüşmelerde her bir firmaların minimum 8 ilâ 10 iş görüşmesi gerçekleştirmesi hedefleniyor.

"Kolombiya, Türkiye için çok ciddi bir pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sanal heyet organizasyonlarıyla pandemide ihracatçıların ticaretine değer kattıklarını söyledi.

İSİB olarak geçen üç ayda hedef pazar olarak gördükleri Kazakistan, Katar ve Ukrayna’ya üç sanal heyet organizasyonu yaptıklarını bildiren Şanal, söz konusu organizasyonlar kapsamından ihracatçıların 500’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Üye firmalarının ihracata dönüşecek birçok bağlantı sağladığını da belirten Şanal, şunları söyledi: "2020 yılını Kolombiya ile kapatıyoruz. Kolombiya’ya 2019 Nisan ayında fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz ticari heyet organizasyonunda ciddi geri dönüşler almıştık. O nedenle Kolombiya bu sene öncelik verdiğimiz ülkelerden biri oldu. Her sene yaklaşık 1,46 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Kolombiya, Türkiye için çok ciddi bir pazar. Özellikle tesisat tarafında etkin olduğumuz Kolombiya’da tüm ürün gruplarında pazar payımızı artırmak istiyoruz. İkili iş görüşmelerine katılımın maksimum düzeyde olması için Türk firmalarının talep ettiği sektörlerden bütün firmaları davet ettik. Dijital medya, yazılı basın ve diğer tanıtım mecralarında reklam faaliyetleri yürütüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”