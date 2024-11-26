Işıkhan: Kamu personeli sorunları çözüme kavuşturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, kamu personel mevzuatında önemli değişiklikler yapıldığını ve geçmişte çözülemeyeceği düşünülen sorunların çözülerek önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere, kamu personelinin lehine yapılan düzenlemelere değindi.

Bakan Işıkhan, "Geçmiş dönemde kamu personel yönetiminde çözülemeyeceği düşünülen çok sayıda konu çözüme kavuşturuldu. Kamu çalışanlarına yönelik demokrasiyle bağdaşmayan uygulamalar ortadan kaldırıldı" dedi.

Işıkhan, hükümetlerin 22 yıldır kamu personelinin hakları ve çalışma koşullarını iyileştirme noktasında önemli adımlar attığını ifade etti. "Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü gibi kolaylıklarla dezavantajlı gruplara yönelik önemli imkanlar sağlandı" diye konuştu.

Toplantıda, kamu görevlileri sendikaları ile sosyal diyalog ve istişarelerin önemine de vurgu yapıldı. Işıkhan, kamu görevlilerinin sendikalı oranının yüzde 75'e ulaştığını ve toplu sözleşmelerle elde edilen kazanımlara dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemde kamu çalışanlarının haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, hükümetin "icraat odaklı" yaklaşımını sürdüreceklerini ifade etti.