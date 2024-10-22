Işıkhan: SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak sistem kurduk

Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonunun 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı. Bakan Işıkhan, buradaki konuşmasında, yarım asra yaklaşan hak, adalet ve emek mücadelesinde tüm HAK-İŞ'lilere teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında çalışarak, üreterek, hem kendi geleceğine hem de ülkenin geleceğine katma değer sağlayan tüm emekçilerin alın teri ve emeğinin çok büyük bir payı olduğunu vurgulayan Işıkhan, sendikalar olmadan gerçek demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru olan sendikal örgütlenme konusundaki temel yasal değişikliklerinin AK Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Işıkhan, "12 Eylül darbesinin ürünü olan sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarını değiştirdik. Başta noter şartı olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. 'İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz' mottosuyla hareket ettik." diye konuştu.

"Her türlü inisiyatifi aldık"

Sendikal hayatın adeta kangrene dönüşmüş temel sorunlarını çözüme kavuşturduklarını dile getiren Vedat Işıkhan, "SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük. Çalışanın da işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gerek kamuda gerekse özelde çalışanlarımızın ücretlerinin iyileştirilmesi, sahip oldukları hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda her türlü inisiyatifi aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı demenin çalışanın, üretenin, emeğin yüzyılı demek olduğunu bildiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün her şeye rağmen yatırımda, istihdamda ve ihracatta kaydettiğimiz ilerleme ve istikrarlı büyümeyle, artık önüne yüzyıllık hedefler koyacak seviyeye geldi. İstihdam oranlarımız her geçen gün artıyor. İş gücü kapasitemiz daha nitelikli hale geliyor. Bunu işçisi, işvereni, emeklisi, emekçisi, yaşlısı, genci, kadını erkeğiyle hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah."

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ'in 49. kuruluş yıl dönümünün ülke ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.