Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Gelir korunacak, makroekonomik denge gözetilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci için işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, bu süreçte çalışanların gelirlerini koruyacak, aynı zamanda istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla hareket edeceklerini bildirdi.
Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.
Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.