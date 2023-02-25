"İşim yok" diye üzülmeyin! İŞKUR, mesleki eğitim kursları ve iş garantili eğitimler düzenliyor

İşverenle işçiyi bir araya getiren İŞKUR, bu görevinin yanı sıra çeşitli alanlarda kurslar da düzenler. Meslek sahibi olmak isteyen kişiler bu kurslara katılarak ileride çalışma hayatına adım atarlar. Kurslardan bazıları istihdam garantili iken bazıları değildir. İşte İŞKUR tarafından düzenlenen kurslarla ilgili merak edilen tüm detaylar!

İŞKUR'un Günlük Ödeme Yaptığı Kursların Sunduğu İmkânlar Nelerdir?

İŞKUR; iş sahibi olmak isteyen kişilere yönelik işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları düzenler. Mesleki eğitim kursları, herhangi bir işi ve mesleki bilgisi olmayanların meslek sahibi olmasına katkı sağlar. İşbaşı eğitim programları ise bireylerin mesleki becerilerinin artırmasına yardımcı olur. Bu sayede ülke genelinde istihdam düzeyinin artar.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere kurs boyunca İŞKUR tarafından yevmiye şeklinde ücret ödenir.

- Mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 130,87 TL,

- Sanayi endüstrisine yönelik düzenlenen mesleki eğitim kurslarında katılan kişilere 212,67 TL,

- Engelli ve eski hükümlüler için düzenlenmiş olan istihdam garantisiz mesleki eğitim kursları için günlük 98,15 TL,

- İstihdam garantili olan ve engelli ve eski hükümlülere yönelik hazırlanan mesleki eğitim kurslarında katılımcılara yevmiye olarak 130,87 TL ödenir.

- Ayrıca İŞKUR, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi gibi giderleri de kurs bitene kadar karşılar.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapabilmek ve bu kurslardan yararlanabilmek için belli başlı şartlar söz konusudur. Bunlar:

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olma,

- 16 yaşından gün alma,

- Mesleki eğitim kurslarındaki mesleklerin gerektirmiş olduğu özel şartları taşıma,

- Daha önce İŞKUR tarafından düzenlenen aynı kurs ya da programı tamamlamamış olma,

- Emekli olmama,

- Yüklenici ya da işverenin birinci veya ikinci derecede akrabası olmama,

- İŞKUR kurslarına katılmama şeklinde cezasının olmama şartları vardır.

- Bütün bunlara ek olarak düzenlenmiş olan mesleki eğitim kursu ya da işbaşı eğitim programlarından bir kişi en fazla ikişer defa yararlanabilir.

Kurslar Nereden, Nasıl Takip Edilir?

Düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının detaylarına Türkiye'nin her ilinde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri ile İŞKUR’un internet adresinden rahatlıkla ulaşılabilir. Başvurular da yine il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve İŞKUR E-Şube üzerinden gerçekleştirilebilir.