İşimi Yönetebiliyorum Programı KOBİ’lerle buluştu

Ayşe Kaytan UÇAK/ESKİŞEHİR

Eskişehir’deki programa katılan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’nin küresel ekonomideki yerini sağlamlaştırmasının yolunun sürdürülebilir rekabet ve yerelden başlayıp ulusala güç veren bir kalkınmadan geçtiğini söyledi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde KOBİ’lere güç vermek amacıyla düzenlendikleri ‘İşimi Yönetebiliyorum Programı’ kapsamında bugüne kadar finanstan dijital pazarlamaya, e- ticaretten yönetim stratejilerine ve markalaşmaya uzanan içerikleriyle yaklaşık üç bin KOBİ’nin yanında olduklarını belirten söyleyen Sönmez, “Projemizle 200’ün üzerinde KOBİ’mize, e-ticaret ve dijital pazarlama desteği sağladık. Bir yandan da programımızı geliştirmeye devam ettik. İşini yönetebilen KOBİ’lerimiz geleceğimize yön verecek, üretimden ihracata çarpan etkisi ile yüksek bir verimlilik yaratarak, ülkemizi küresel ligde önemli bir pozisyona taşıyacaktır. Son 10 yılda istihdamdaki artışın yüzde 66’sını oluşturan KOBİ’lerimizin ileri teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli ihracat gücünün artması, aynı zamanda refahın toplumsal tabana yayılmasını sağlayacaktır” dedi.

“Eskişehir ileri teknolojide büyük bir potansiyele sahip”

Eskişehir’in, istihdamdan ihracata, üretim temelli kalkınma yolculuğunun önemli kalelerinden olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları söyledi: “Eskişehir, ileri teknoloji geliştirme kapasitesi ile sanayimiz ve ekonomimiz için yüksek katma değer yaratan kentlerimizden biridir. Ülkemizin en rekabetçi 7’inci kenti olan Eskişehir, eğitim kurumlarının kalitesi, nitelikli insan kıymeti, yaratıcı ve yenilikçi genç ekosistemi ile dönüşüm yolculuğumuzun da ana merkezleri arasında yer alıyor. Eskişehir,2 milyar doların üzerindeki yıllık ihracatıyla fark yaratırken, bu rakamın yüzde 15’ini ileri teknolojili ürünler oluşturuluyor. İleri teknoloji ürünlerin ihracatında ülkemiz ortalaması yüzde 3,8 iken, Eskişehir’in yüksek katma değerli üretim katkısı, hayalimizdeki Türkiye’ye giden dönüşüm yolculuğumuzu ivmelendirecektir.”

Sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor

KOBİ’lerin işletme sermayesi, finansmana erişim, kalifiye eleman ve kurumsallaşma konularında yaşadıkları sorunlara dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Bu sorunlar KOBİ’lerimizin büyüyememesine ve bir süre sonra da işletmelerin kapanmasına neden oluyor. İşimi Yönetebiliyorum Programı, kapsamlı içeriğiyle KOBİ’lerimizin mevcut kapasitelerini artırarak, sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefl iyor. Üç yılını geride bırakan program kapsamındaki eğitimlere katılan KOBİ’lerin yüzde 66’sının cirolarında artış oldu. Yönetim becerileri yüzde 20,2, özgüven ve motivasyonları yüzde 19,5, farkındalıkları ise yüzde 17,4 arttı” ifadelerini kullandı. Dünyanın içinden geçtiği zorlu dönemlerin doğası gereği çeşitli fırsatları da içinde barındırdığına dikkat çeken ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık da konuşmasında, ”Bu fırsatları, sürece hazır olanlar ve bunu yönetebilenler değerlendirebilir. İşimi Yönetebiliyorum Programı da çok değerli konularda bilgi verirken, bundan daha da değerli olarak becerilerimizi geliştirmeyi hedefliyor” dedi.

Seminerler ve panel düzenlendi

Eskişehir’deki eğitim toplantısında alanlarında uzman akademisyen ve profesyoneller birer seminer verdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yanık, “İşletmelerin Temel Faaliyet Döngüsü / Finansmana Erişim”, TransferChain Kurumsal İletişim Direktörü Azade Özaltun “Dijital Pazarlama”, S360 Strateji ve ESG Yönetimi Danışmanı Erman Fenerci “Yeşil Dönüşümün KOBİ’ler için Önemi”, Bella Maison Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat ise “Uluslararası Ticaret ve E-İhracat” konularını ele aldı. Etkinlikte ayrıca ‘Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması’ başlıklı bir panel düzenlendi.