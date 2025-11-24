Işınsu Kestelli : Zeytindeki daralma Türkiye için avantaja dönüşebilir

Özlem SARSIN - İZMİR

İzmir Ticaret Borsası ve Tor­balı Belediyesi 2025-2026 Zeytin ve Zeytinyağı sezonu­nu açtı. Torbalı’da yer alan Metro­polis Antik Kenti’nde düzenlenen törende konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin dün­ya üzerinde en büyük zeytin var­lığına sahip beş ülkeden birisi ol­duğunu ve üretimde ilk üçte yer aldığını söyledi. Bir önceki sezo­nun hem Türkiye hem dünya açı­sından önemli işaretler taşıdığı­nı dile getiren Kestelli, “Ulusla­rarası Zeytin Konseyi verilerine göre dünya zeytinyağı üretiminin içinde bulunduğumuz sezonda 3 milyon 260 bin ton seviyesin­de olması, yani geçen sezona göre yaklaşık yüzde 9 daralması bekle­niyor. Ülkemize baktığımızda ise, 2024–2025 sezonunda ülkemiz­de 3,6 milyon ton zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin edilmişti. Ancak 2025–2026 se­zonu için yapılan ilk tahminler, ülkede belirgin bir düşüşün ola­cağına işaret ediyor. 2,45 milyon ton toplam zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Bu düşüşte hem iklim değişikliği hem de kuraklık ve aşırı sıcaklık­ların etkisi belirleyici oldu” dedi.

“Lisanslı depoculuğa geçiş hızlanmalı”

Sektörün çözüm bekleyen yapısal meselelere sahip oldu­ğunu ifade eden Kestelli, “Sek­törün gelişme potansiyeli ne kadar yüksekse, çözüm bekle­yen yapısal meseleler de bir o kadar fazla. Tağşiş ve merdi­ven altı üretim hem tüketici sağlığını hem de dürüst üreti­ciyi zedelemeye maalesef de­vam ediyor. Depolama altyapı­sının yetersizliği kalite kaybına ve ekonomik zarara neden olu­yor. Bu noktada lisanslı depo­culuğa geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Malum kronikle­şen sorunumuz olan artan ma­liyetler ve finansmana eri­şim zorlukları rekabet gü­cümüzü sınırlıyor. Markalı ihracat oranının düşük kalma­sı ise dünya pazarında gerçek potansiyelimize ulaşmamızı engelliyor. Artık biliyoruz ki ik­lim değişikliği verimi ve kaliteyi tehdit eden en kritik unsur. Bu­nun için kültürel uygulamalar ve adaptasyon modelleri geliş­tirilmeli ve desteklenmeli” dedi.

“Yeni sezon hem sınav hem de fırsat”

Sürdürülebilirlik, teknoloji, kalite ve markalaşma merkez­li bir dönüşümün gerçekleşme­si gerektiğini belirten Kestelli, “Yeni Sezon, Türkiye için hem bir sınav hem de bir fırsat döne­midir. Dünya arzındaki daral­ma, doğru stratejilerle Türkiye için ciddi avantajlara dönüşe­bilir. Maliyetleri etkin yöneten, kalite ve sürdürülebilirliği ön­celeyen, markalı ürünlerle dün­ya pazarına açılan, bilgi ve tek­nolojiyi üretime taşıyanların kazanacağı sektörel bir dönü­şümden geçiyoruz. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma potansiyeli hâlâ çok yüksekken, treni kaçırmadan bu dönüşümün öncülerinden biri olmak zorundayız. Bu po­tansiyeli hayata geçirmek hepi­mizin ortak sorumluluğu” dedi.

“Zeytinyağında fiyat 400-450 TL olmalı”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de, belediyenin 450 dekarda zeytin üretimi yaptığını söyleyerek, zeytin üreticisinin kâr edebilmesi için zeytinyağı litre fiyatının 400-450 TL bandında olması gerektiğini söyledi. Torbalı’nın 70 bin dekar zeytin alanına sahip olduğunu söyleyen Başkan Demir, “Torbalının zeytin alanında ilerlemesi için kolları sıvadık. Torbalı Belediyesi olarak, marka patentini aldığımız Metropolis Zeytinyağı’nı üretiyoruz. Bunu çok daha büyüteceğiz. Belediyemizin üretim ve toplama konusunda çabaları devam ediyor. Geçen yıl 50 ton zeytin toplayıp yağ ürettik. 2025-26 yılını ele aldığımızda 300 TL perakende satış fiyatı var. Geçmiş yıla oranla yüzde 20 artış görüyoruz. Enflasyona bakıldığında daha yüksek bir artış olması gerekiyor. Zeytinyağı litresinin en azından 400-450 TL bandında olması gerektiğini düşünüyoruz ki zeytinci kazanabilsin. Özellikle doğru budama eğitimi, doğru gübreleme, bilimsel verileri kullanma ve markalaşma konularında doğru stratejilere ihtiyacımız var. Bizim zeytinyağımızı bugün İtalya’da İspanya’da şişelediklerinde yaklaşık 20-25 euro bandında satışa sunuyorlar. Türkiye’de kişi başı 4 litre zeytinyağı tüketilirken Avrupa’da 20 litre tüketim var. Ama ülkemizde ne yazık ki zeytin çok da önem görmüyor. Zeytinde verimi artırmamız gerekiyor” dedi