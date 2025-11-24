Işınsu Kestelli : Zeytindeki daralma Türkiye için avantaja dönüşebilir
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, iklim kaynaklı düşüşlere rağmen doğru stratejilerle Türkiye’nin rekabette öne çıkabileceğini vurguladı. Kestelli; sektörde depolama, maliyetler ve markalaşma gibi yapısal sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.
Özlem SARSIN - İZMİR
İzmir Ticaret Borsası ve Torbalı Belediyesi 2025-2026 Zeytin ve Zeytinyağı sezonunu açtı. Torbalı’da yer alan Metropolis Antik Kenti’nde düzenlenen törende konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin dünya üzerinde en büyük zeytin varlığına sahip beş ülkeden birisi olduğunu ve üretimde ilk üçte yer aldığını söyledi. Bir önceki sezonun hem Türkiye hem dünya açısından önemli işaretler taşıdığını dile getiren Kestelli, “Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre dünya zeytinyağı üretiminin içinde bulunduğumuz sezonda 3 milyon 260 bin ton seviyesinde olması, yani geçen sezona göre yaklaşık yüzde 9 daralması bekleniyor. Ülkemize baktığımızda ise, 2024–2025 sezonunda ülkemizde 3,6 milyon ton zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin edilmişti. Ancak 2025–2026 sezonu için yapılan ilk tahminler, ülkede belirgin bir düşüşün olacağına işaret ediyor. 2,45 milyon ton toplam zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Bu düşüşte hem iklim değişikliği hem de kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisi belirleyici oldu” dedi.
“Lisanslı depoculuğa geçiş hızlanmalı”
Sektörün çözüm bekleyen yapısal meselelere sahip olduğunu ifade eden Kestelli, “Sektörün gelişme potansiyeli ne kadar yüksekse, çözüm bekleyen yapısal meseleler de bir o kadar fazla. Tağşiş ve merdiven altı üretim hem tüketici sağlığını hem de dürüst üreticiyi zedelemeye maalesef devam ediyor. Depolama altyapısının yetersizliği kalite kaybına ve ekonomik zarara neden oluyor. Bu noktada lisanslı depoculuğa geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Malum kronikleşen sorunumuz olan artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları rekabet gücümüzü sınırlıyor. Markalı ihracat oranının düşük kalması ise dünya pazarında gerçek potansiyelimize ulaşmamızı engelliyor. Artık biliyoruz ki iklim değişikliği verimi ve kaliteyi tehdit eden en kritik unsur. Bunun için kültürel uygulamalar ve adaptasyon modelleri geliştirilmeli ve desteklenmeli” dedi.
“Yeni sezon hem sınav hem de fırsat”
Sürdürülebilirlik, teknoloji, kalite ve markalaşma merkezli bir dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini belirten Kestelli, “Yeni Sezon, Türkiye için hem bir sınav hem de bir fırsat dönemidir. Dünya arzındaki daralma, doğru stratejilerle Türkiye için ciddi avantajlara dönüşebilir. Maliyetleri etkin yöneten, kalite ve sürdürülebilirliği önceleyen, markalı ürünlerle dünya pazarına açılan, bilgi ve teknolojiyi üretime taşıyanların kazanacağı sektörel bir dönüşümden geçiyoruz. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma potansiyeli hâlâ çok yüksekken, treni kaçırmadan bu dönüşümün öncülerinden biri olmak zorundayız. Bu potansiyeli hayata geçirmek hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.
“Zeytinyağında fiyat 400-450 TL olmalı”
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de, belediyenin 450 dekarda zeytin üretimi yaptığını söyleyerek, zeytin üreticisinin kâr edebilmesi için zeytinyağı litre fiyatının 400-450 TL bandında olması gerektiğini söyledi. Torbalı’nın 70 bin dekar zeytin alanına sahip olduğunu söyleyen Başkan Demir, “Torbalının zeytin alanında ilerlemesi için kolları sıvadık. Torbalı Belediyesi olarak, marka patentini aldığımız Metropolis Zeytinyağı’nı üretiyoruz. Bunu çok daha büyüteceğiz. Belediyemizin üretim ve toplama konusunda çabaları devam ediyor. Geçen yıl 50 ton zeytin toplayıp yağ ürettik. 2025-26 yılını ele aldığımızda 300 TL perakende satış fiyatı var. Geçmiş yıla oranla yüzde 20 artış görüyoruz. Enflasyona bakıldığında daha yüksek bir artış olması gerekiyor. Zeytinyağı litresinin en azından 400-450 TL bandında olması gerektiğini düşünüyoruz ki zeytinci kazanabilsin. Özellikle doğru budama eğitimi, doğru gübreleme, bilimsel verileri kullanma ve markalaşma konularında doğru stratejilere ihtiyacımız var. Bizim zeytinyağımızı bugün İtalya’da İspanya’da şişelediklerinde yaklaşık 20-25 euro bandında satışa sunuyorlar. Türkiye’de kişi başı 4 litre zeytinyağı tüketilirken Avrupa’da 20 litre tüketim var. Ama ülkemizde ne yazık ki zeytin çok da önem görmüyor. Zeytinde verimi artırmamız gerekiyor” dedi