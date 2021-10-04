ISK-SODEX, 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yarattı

Avrasya Bölgesi’nin önde gelen HVAC&R sektörün buluşma noktası olan ISK-SODEX, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmek üzere ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yarattı.

Avrupa, Asya ve Afrika Kıtası'ndan 812 firmanın katılımıyla 29 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde gerçekleşen fuarda, COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada önem kazanan sağlıklı iklimlendirme çözümleri öne çıktı. 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacının katıldığı B2B İkili İş Görüşmeleri ile de iklimlendirme sektörü yeni ihracat iş birlikleri gerçekleştirdi.

Sektör, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmek üzere ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli elde etmiş oldu. Bu yıl sektör oyuncularını bir araya getirdiği ve iklimlendirme sanayinde sağlıklı iklimlendirme çözümlerin temasıyla düzenlenen ISK SODEX, 27 ülkeden 812 katılımcı, Türkiye dahil 95 ülkeden fuarı ziyarete gelen 86 bin 217 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir araya gelerek önemli iş birliklerine imza attı. Fuarı ziyaret eden yabancı sayısında 2019’a kıyasla yüzde 27 artış yaşandı.

Satın almacı sayısında yüzde 46 artış yaşandı

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD eş organizatörlüğünde ve POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB destekleriyle gerçekleştirilen fuarda Türkiye’deki üreticiler, İSİB’in katkılarıyla düzenlenen B2B ikili iş görüşmelerinde 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacı ile görüşerek ihracata yönelik yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. B2B görüşmelerinde bir önceki fuara kıyasla katılımcı ülke sayısı 44’ten 53’e çıkarken, katılan satın almacı sayısında yüzde 46 artış sağlandı. Ayrıca 2019’a kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında da yüzde 14 artış elde edildi.

ISK-SODEX’te bu yıl önemli ihracat iş birliklerine imza atıldığını belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, COVID- 19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verdikleri fuarlarına ISK-SODEX 2021 ile yeniden başladıklarını aktardı. Dünyada ve Türkiye’de aşılamada yakalanan ivme sayesinde fuarlarına eskiden olduğu gibi yurt içinden ve dışından büyük ilgi olduğunu gördüklerini bildiren Kühnel, “Yeniden fuar alanında olmak ve işimizi eskisi gibi yapabildiğimizi görmek, bizi yeni dönemdeki etkinliklerimiz için de motive etti. İş dünyasının bir araya gelip, uzun vadeli iş birlikleri kurmaya eskisinden de daha istekli olduğunu gördük. Fuara, bu yıl gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından bir önceki fuara kıyasla oldukça verimli geçti. 4 günlük fuar süresinde yapılan iş birliği anlaşmalarıyla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan bir fuar organizasyonu oldu” dedi. İ