İskefe Holding, Bolu Gerede’ye ikinci jelatin fabrikasını açtı

23 Temmuz 2020

Türkiye’nin önde gelen sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding, Bolu Gerede’de ikinci jelatin fabrikasını açtı.

Türkiye, Amerika, Asya ve Avrupa’daki jelatin talebini karşılamak üzere açılan fabrikada, yıllık 15 bin ton kapasite ile sığır jelatini üretilecek. Toplam 100 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikanın yıl sonunda tam kapasiteyle üretime geçmesi planlanıyor. Üretiminin tamamını ihraç edebilecek konumdaki fabrikada jelatinin yanı sıra bir proteinin üretimi de yapılacak.

1957 yılından beri faaliyet gösteren İskefe Holding bünyesinde yedi deri fabrikası, jelatin üretim fabrikaları, protein üretim tesisi, hidrolizat üretim tesisi, hayvansal kaynaklı sıvı amino asit üretim tesisi, test laboratuvarları ve İstanbul Tuzla’da KCL Ar-Ge Merkezi, GOSB Teknopark’ta Collagen A.Ş. ve Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Collagen Research Center BV bulunuyor. Jelatin üretiminde dünyadaki ihtiyacın yüzde 5’ini karşılayan Holding, üretiği sığır jelatininin yüzde 60’ını ihracata, yüzde 40’ı da iç pazara sunuyor.

Yeni yatırım planları yapıyor

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İskefe Holding Genel Müdürü Hakan Kaya, 63 yıllık bir geçmişe sahip olan İskefe Holding'in bir sanayi şirketi olarak çıktığı yolculukta inovasyona ve yüksek teknolojili ürünlere odaklanmaya karar verdiğini aktardı. Bugün medikal teknojolojiler alanında geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle dikkat çektiklerini söyleyen Kaya, "Cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge yatırımlarına ayıran ve teknoloji üreten bir grup olma vizyonuyla hızla ilerliyoruz. Bünyemizde yedi deri fabrikası, jelatin üretim tesisleri, protein üretim tesisleri, hidrolizat ve aminoasit üretim tesisleri ile Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Geldiğimiz noktada 520 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye’nin en önemli organize deri sanayi bölgelerinden Gerede’de ikinci fabrikamızı açarak 100 kişiye daha istihdam sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Jelatin üretiminde Türkiye’nin en büyük şirketiyiz ve dünyadaki ihtiyacın yüzde 5’ini biz karşılıyoruz. Bu ikinci fabrika ile hedefimiz, dünyada bu alanda en büyük üç oyuncudan biri haline gelerek, dünya sığır jelatini üretiminin yüzde 10’undan fazlasını karşılamak. Bunun için önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar da planlıyoruz.” şeklinde konuştu.