İskenderun'u Orta Koridor'a bağlayacak projeye dış kaynak

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Ura­loğlu, Dörtyol-Has­sa Demiryolu ve Otoyol Pro­jesi için 1,55 milyar euro dış finansman sağlandığını açık­ladı. Bakan Uraloğlu, projenin İskenderun Limanı’nı Orta Ko­ridor’a bağlayacağını belirt­ti. Bakan Uraloğlu, finansma­na ilişkin anlaşmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Socie­te Generale arasında imzalan­dığını belirterek, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesin­de faaliyet gösteren İslam Yatı­rım Sigortası ve İhracat Kredi­si Şirketi’nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da sürece katıldığını söyledi.

Tüneller Amanos Dağları’ndan geçecek

Bakan Uraloğlu, projenin ta­mamlanmasıyla İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın ar­dındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep’e hem kara hem de demiryoluyla doğrudan ulaşım sağ­lanacağını belirtti. Ba­kan Uraloğlu, “Dört­yol-Hassa hattı, İs­kenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kah­ramanmaraş ara­sındaki me­safeyi kı­saltacak. Proje İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak, Ak­deniz’e ulaşımı kolaylaştıra­cak” dedi. Toplam 55 kilomet­re demiryolu hattı ve 25 kilo­metre otoyol içeren projenin ilk etabı hakkında bilgi ve­ren Bakan Uraloğlu, söz­lerine şu şekilde devam etti: “Proje kapsamın­da, bir demiryolu hat­tı tüneli ile 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şe­ritli iki otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları’nın altın­dan geçecek tünel­ler üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda ola­cak. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında so­na erecek. Karayolu bağlantı­sı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşa­ğı’na bağlanarak Amanos Dağ­ları altından geçip Hassa üze­rinden Kırıkhan-Nurdağı ara­sındaki mevcut karayoluna entegre edilecek.”

Öte yandan Ulaştırma ve Alt­yapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalima­nı’nda birinci etap çalışmala­rının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bugün itiba­rıyla yardımcı pist, taksi yolla­rı ve apronun hizmete alındı­ğını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ar­dından Hatay Havalimanı’nın uçuşlara tekrar açıldığını belir­terek “Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ha­tay Havalimanı’na gerçekleş­tirildi. 2 bin 720 metre uzun­luğunda ve 45 metre genişli­ğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık" dedi.

Hatay’ın sanayi ve turizm potansiyeli artacak

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı kapsamında inşa edilecek 25 kilometrelik demiryolu ile yıllık 16.3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesinin oluşturulacağını belirterek hattın, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar pek çok alanda hareketlilik sağlayacağını vurguladı. Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Projesi’nin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda 235 kilometre olan Kilis- Osmaniye-İskenderun güzergâhının 38,3 kilometre; 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun- Dörtyol güzergâhının 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı- Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan- Hassa güzergâhının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas- Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergâhının ise 29,6 kilometre kısalacağını kaydetti.