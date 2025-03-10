İŞKUR açıkladı: Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısında azalış

İŞKUR, şubat ayına ait "İstatistik Raporu"nu açıkladı. Buna göre, İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 2025 yılı Şubat ayında 2024 yılı aynı ayına göre yüzde 23,16 azalarak 154 bin 518 oldu. Önceki yılın aynı ayında açık iş sayısı 201 bin 100 seviyesinde bulunuyordu.

En fazla açık iş imalat sanayi sektöründe

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 355 bin 290 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (137 bin 424 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Servis Elemanı (Garson) ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde belirlendi.

İşsiz sayısında düşüş

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,42 düşüşle 2 milyon 144 bin 36 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 476 bin 288 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6’sı erkek, yüzde 49,4’ü kadın, yüzde 19,9’u 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmeler

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 61 bin 702'si (yüzde 63,8) erkek, 34 bin 990'ı (yüzde 36,2) kadın olmak üzere 96 bin 692 işe yerleşme gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Şubat 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Şubat 2025 döneminde 70 bin 531 kadın, 56 bin 469 genç, 8 bin 514 engelli ve 38 bin 656 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.