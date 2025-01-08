İŞKUR açıkladı: Aralık ayında açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR’un 2024 yılı Aralık ayı "İstatistik Raporu"na göre, işverenlerden alınan açık iş sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,44 oranında azalarak 158 bin 410 oldu. 2023 yılı Aralık ayında açık iş sayısı 209 bin 645 olarak kaydedilmişti.

Yıl boyunca alınan toplam açık iş sayısı ise yüzde 4,15 düşüşle 2 milyon 566 bin 31 olarak gerçekleşti. Açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektör kaynaklı olurken, en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe kaydedildi. Meslek gruplarında ise "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Servis Elemanı (Garson)" ilk sıralarda yer aldı.

Kayıtlı işsiz sayısında azalma

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,46 düşerek 2 milyon 239 bin 882 kişiye indi. Geçen yıl bu sayı 2 milyon 420 bin 451 olarak açıklanmıştı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,2’si erkek, yüzde 50,8’i kadın, yüzde 19’u ise 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirme oranları arttı

İŞKUR, Aralık ayında 152 bin 526 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,82 artış gösterdi. 2024 yılı genelinde ise yüzde 17,58 artışla 1 milyon 453 bin 833 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.

Sektör bazında en fazla işe yerleştirme imalat sanayi alanında gerçekleşti. Meslek gruplarına göre ise "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi" en çok istihdam edilen pozisyonlar oldu.

İŞKUR, 2024 yılı boyunca 555 bin 921 kadın, 528 bin 403 genç, 45 bin 7 engelli ve 278 bin 983 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine katkıda bulundu.