İŞKUR açıkladı: İşverenler en çok bu mesleklerde eleman arıyor

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayımladığı Haziran 2025 istatistiklerine göre, Türkiye'de istihdam canlılığını sürdürüyor.

Haziran ayında toplam 145.900 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. İşe alınanların yüzde 60,7’si erkek, yüzde 39,3’ü ise kadınlardan oluştu.

Ocak-Haziran döneminde işe yerleştirilen kişi sayısı ise 759.945 olarak kayda geçti. Ancak dikkat çeken nokta, en çok iş gücü talebi olan mesleğin mühendislik ya da sağlık değil, “Turizm ve Otelcilik Elemanı” olmasıydı.

İşte en çok aranan 10 meslek

İŞKUR’un açıkladığı verilere göre, açık iş sayısı ve işe yerleştirme rakamlarında ilk 10 meslek şu şekilde sıralandı:

Meslek Açık İş İşe Yerleştirme Turizm ve Otelcilik Elemanı 56.668 60.689 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 47.648 42.901 Reyon Görevlisi 26.115 24.193 Güvenlik Görevlisi 24.156 20.018 Servis Elemanı (Garson) 26.760 18.505 Konfeksiyon İşçisi 20.679 17.488 Market Elemanı 18.252 15.852 Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle) 17.791 15.476 Satış Elemanı / Danışmanı 20.273 12.903 Kasiyer 15.709 11.523

Mevsimsel etki belirleyici oldu

Listenin zirvesindeki turizm ve hizmet sektörü meslekleri, yaz sezonunun etkisiyle ön plana çıkarken; güvenlik ve perakende sektörlerindeki talepler de sürdü.

Özellikle “özel güvenlik görevlisi”, “reyon görevlisi” ve “market elemanı” gibi pozisyonlarda da yoğun talep oluştu.

İşverenlerden büyük talep: 208 bin açık pozisyon

Haziran 2025’te işverenler tarafından bildirilen açık iş sayısı 208.139’a ulaştı. Yılın ilk yarısında bildirilen açık iş toplamı ise 1 milyon 195 bin 954 oldu.

Açık işlerin büyük çoğunluğu özel sektör tarafından bildirildi.

İstihdamdaki bu yoğunluk, üretimden hizmete pek çok sektörde iş gücüne olan ihtiyacın sürdüğünü gösteriyor.

Mevsimsel etkilerle birlikte yaz döneminde turizm, güvenlik ve hizmet alanlarında iş arayanlar için birçok yeni fırsat doğmuş durumda.