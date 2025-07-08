İŞKUR açıkladı: İşverenler en çok bu mesleklerde eleman arıyor
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Haziran 2025 dönemine ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Verilere göre, en çok aranan meslek ne mühendislik ne de sağlık sektöründen geldi. Yaz aylarının etkisiyle “Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleği hem açık iş sayısında hem de işe yerleştirme rakamlarında ilk sıraya yerleşti. Onu özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi takip etti. Açıklanan tablo, Türkiye’de mevsimsel iş gücü talebinin yönünü net biçimde ortaya koydu.
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayımladığı Haziran 2025 istatistiklerine göre, Türkiye'de istihdam canlılığını sürdürüyor.
Haziran ayında toplam 145.900 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. İşe alınanların yüzde 60,7’si erkek, yüzde 39,3’ü ise kadınlardan oluştu.
Ocak-Haziran döneminde işe yerleştirilen kişi sayısı ise 759.945 olarak kayda geçti. Ancak dikkat çeken nokta, en çok iş gücü talebi olan mesleğin mühendislik ya da sağlık değil, “Turizm ve Otelcilik Elemanı” olmasıydı.
İşte en çok aranan 10 meslek
İŞKUR’un açıkladığı verilere göre, açık iş sayısı ve işe yerleştirme rakamlarında ilk 10 meslek şu şekilde sıralandı:
|Meslek
|Açık İş
|İşe Yerleştirme
|Turizm ve Otelcilik Elemanı
|56.668
|60.689
|Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|47.648
|42.901
|Reyon Görevlisi
|26.115
|24.193
|Güvenlik Görevlisi
|24.156
|20.018
|Servis Elemanı (Garson)
|26.760
|18.505
|Konfeksiyon İşçisi
|20.679
|17.488
|Market Elemanı
|18.252
|15.852
|Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)
|17.791
|15.476
|Satış Elemanı / Danışmanı
|20.273
|12.903
|Kasiyer
|15.709
|11.523
Mevsimsel etki belirleyici oldu
Listenin zirvesindeki turizm ve hizmet sektörü meslekleri, yaz sezonunun etkisiyle ön plana çıkarken; güvenlik ve perakende sektörlerindeki talepler de sürdü.
Özellikle “özel güvenlik görevlisi”, “reyon görevlisi” ve “market elemanı” gibi pozisyonlarda da yoğun talep oluştu.
İşverenlerden büyük talep: 208 bin açık pozisyon
Haziran 2025’te işverenler tarafından bildirilen açık iş sayısı 208.139’a ulaştı. Yılın ilk yarısında bildirilen açık iş toplamı ise 1 milyon 195 bin 954 oldu.
Açık işlerin büyük çoğunluğu özel sektör tarafından bildirildi.
İstihdamdaki bu yoğunluk, üretimden hizmete pek çok sektörde iş gücüne olan ihtiyacın sürdüğünü gösteriyor.
Mevsimsel etkilerle birlikte yaz döneminde turizm, güvenlik ve hizmet alanlarında iş arayanlar için birçok yeni fırsat doğmuş durumda.