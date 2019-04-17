İŞKUR araştırması: İstihdam artışı yapacakların oranı yüzde 19

17 Nisan 2019

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kırşehir'de katıldığı bir etkinlikte, kurum olarak yaptıkları "iş gücü piyasası araştırması" sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, 2019 yılında "istihdamla ilgili yatırım yapacağım" düşüncesinde olanların oranının yüzde 18,8 olduğunu ortaya koydu.

Eleman temininde İŞKUR'a olan yönelişin Türkiye ortalaması yüzde 61,8 seviyesindeyken, istihdam teşviklerinden haberdar olma ve istifade etme oranı yüzde 46,7 oldu.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde Uzunkaya, "Kadınlara, gençlere, engellilere, toplumun her kesimine, sektörel anlamda ilave istihdam teşvikinde farkındalığımız söz konusu... Bütün bunlar çok daha fazla çalışınca çok daha güzel neticeler alacağımızın ifadesidir" diye konuştu.

Kaynak: AA