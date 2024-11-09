İŞKUR ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı belli oldu

İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 123.892 kişinin işe yerleştirildiği Ekim ayında, kurumun işverenlerden aldığı açık iş sayısı 222.341 oldu. Ekim ayında kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2.273.006 kişiye ulaştı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,1’ini erkek, yüzde 51,9’u kadınlardan oluşuyor.

Ocak-Ekim 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'İmalat'

alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.

Açık iş sayıları

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 2.235.961 açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (878.525 açık iş) imalat sanayi sektöründe. En çok açık iş ise 'Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Servis Elemanı (Garson) mesleklerinde.

AİPP'ten yararlananların sayısı 5 bini aştı

Ekim ayında düzenlenen 1.252 aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 5.242 kişi yararlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ise düzenlenren aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında arttı.

2024 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sayısına Tren Makinisti, Seramik İmal İşçisi ve Ahşap Doğramacı alanları ulaştı.