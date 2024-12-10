İŞKUR en çok işe yerleştirdiği 3 mesleği açıkladı

İŞKUR'un kasım ayı "İstatistik Raporu"na göre, açık iş sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 düşerek 169 bin 528, işsiz sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 düşerek 2 milyon 242 bin 805 kişi oldu.

En çok açık iş imalat sanayinde

Yılın ilk 11 ayında açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 948.265 ile imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. En çok açık iş ise silahsız özel güvenlik ve garson ilanlarında kaydedildi.

Kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 düşüşle 2 milyon 242 bin 805 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,7'si erkek, yüzde 51,3'ü kadın, yüzde 23,3'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR kasımda 101 bin 771 kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR aracılığıyla kasımda yüzde 61'i erkek, yüzde 39'u kadın olmak üzere yıllık yüzde 16,4 artışla 101 bin 771 işe yerleşme gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında yüzde 18,6 artışla 1 milyon 302 bin 700 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

En fazla işe yerleştirilen 3 meslek

Ocak-Kasım 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalatta; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme güvenlik, garsonluk ve reyon görevlisi mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Kasım döneminde 498.469 kadın, 475.865 genç, 38.472 engelli ve 246.402 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.