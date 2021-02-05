İŞKUR evde paketleme başvurusu nasıl yapılıyor?

Pandemiyle birlikte çalışma hayatı ofislerden evlere kayarken, İŞKUR ilanları kadınlar için evde çalışma fırsatı sunuyor. En çok ilgi görenlerin başında ise evde paketleme ilanları geliyor. Kadınları çalışma hayatına dahil eden bu uygulamada kadınlar evde paketleme başvurusu yaparak gelir elde edebiliyor. Evde paketlemede günde 3-4 saat çalışarak 1000 lira gelir elde etmek mümkün hale geliyor.

Evde paketleme başvurusu nasıl yapılıyor?

Evde paketleme başvurusu için öncelikle İŞKUR şubelerine giderek kayıt yaptırmak gerekiyor. Ardından burada evde paketleme için iş bvaşvuru formu doldurmak gerekiyor. Başvurusunu tamamlayanların eğitim setifikaları İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilirken, paketleme işi geldiğinde ise cep telefonuna mesaj ile bilgilendiriliyor. Bu teklifleri kabul edenler evde birkaç saat çalışarak 1000 lira seviyelerinden gelir elde edebiliyor.

Kadınlar bu kapsamda kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacak. Ödemeler yapılan iş başına göre yapılacak ve maksimum 1500 lira gelir elde edilebilecek.