İŞKUR gençlik programı nedir? Programa nasıl başvurulur, kimler katılabilir, ne kadar ödeme yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'daki bir etkinlikte gençlere istihdam sağlayacak yeni bir modelin tanıtımını yaptı. Erdoğan'ın duyurduğu İŞKUR gençlik programı kapsamında çok sayıda gencin istihdam edilerek gelir yaratması planlanıyor.

Cumhurbaşkanının duyurusunun ardından "İŞKUR gençlik programı", "İŞKUR gençlik programına nasıl başvurulur", "İŞKUR gençlik programının kapsamı", "İŞKUR gençlik programı saatlik ücretleri ve çalışma saatleri" gibi birçok konu gençler tarafından merak edilmeye başlandı.

İŞKUR gençlik programı nedir?

Erdoğan'ın bugün başladığını duyurduğu İŞKUR gençlik programı kapsamında üniversitelerle işbirliği yapılacak. Üniversite öğrencilerinin aktif olarak iş hayatına katılması amaçlanıyor. Öğrenciler, kendi okullarındaki İŞKUR programlarına katılabilecek.

İŞKUR gençlik programı katılım şartları nelerdir?

İŞKUR gençlik programına kimlerin katılabileceği resmi olarak duyuruldu. Bu programa kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerindeki aktif öğrenciler katılabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise katılamayacak.

Yalnızca Türk vatandaşı öğrenciler programa katılabilecek. Öğrencilerin yaşadığı hane gelirinin net asgari ücretin üç katından fazla olmaması gerekiyor.

İŞKUR gençlik programı kapsamında ne kadar ödenecek?

İŞKUR gençlik programına katılan bir öğrenci, haftada en fazla üç gün (günde 7,5 saat) bu kapsamda çalışabilecek. Çalıştığı gün başına 1.083 TL ödeme yapılacak. Bir öğrenci beş gün programa katılırsa 5 bin 415 lira, 14 gün katılırsa 15 bin 162 lira alacak.

İŞKUR gençlik programında sigorta ödenecek mi?

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini devlet karşılayacak. Dört yıl boyunca programdan 1 milyon öğrencinin faydalanması bekleniyor.

İŞKUR gençlik programında hangi alanlarda iş verilecek?

Programa katılacak üniversite öğrencilerine belirli alanlarda iş imkanı sağlanacak. İŞKUR sitesinde iş alanları şöyle anlattı: Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi gibi ana faaliyetler ve bunlara bağlı alt faaliyet.