Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamına yönelik yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik ‘Destekli İstihdam Projesi’ başvurularını almaya başladık" dedi.

İŞKUR’un yürüttüğü proje kapsamında; kendi işini kurma, işe yerleştirme ve uyum, destek teknolojileri, mesleki eğitim ve rehabilitasyon ile korumalı işyeri gibi projelere hibe desteği sağlanacak. Projenin son başvuru tarihi ise 27 Haziran 2025 olarak açıklandı.

Projede neler var?

Engelli vatandaşlara yönelik destekler

• Kendi işini kurma hibe desteği

• Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları

• Destek teknolojileri

• İşe yerleştirme ve uyum desteği

• Korumalı işyeri projeleri

• Destekli istihdam uygulamaları

Eski hükümlüler için

• Kendi işini kurma hibe desteği

İşverenlere yönelik teşvikler

• Engelli ücret desteği

• Engelli iş koçu veya danışmanı desteği

• İş yeri düzenleme desteği

Hibe tutarları ne kadar?

• Engelli bireyler için kendi işini kurma hibe desteği: 580 bin TL’ye kadar

• Eski hükümlüler için: 435 bin TL’ye kadar

• Korumalı işyeri desteği: 720 bin TL’ye kadar