İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik mesaj: Gram altında tarihi verdi, büyük rekor yolda!

Yatırımcılar arasında altın denildiğinde akla ilk gelen isimler arasında yer alan finans analisti İslam Memiş'in tahminleri ve öngörüleri altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Memiş, son açıklamalarıyla gram altın ve ons altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar ve tahminler bulundu. Gram altının her ay yeni zirveler göreceğini belirten Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti.

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına tavsiye: Panik yapmayın ters köşe olursunuz

Gram altın, 3.198 TL seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atarken, Memiş temmuz ayına kadar 3.500 TL, temmuzdan sonra ise 4.000-4.500 TL seviyelerini işaret etti. Memiş, "Panik yapmayın, ters köşe olursunuz. Altın, yıllık bazda yukarı yönlü hareketini sürdürecek. Elinde altını olan beklemeli. Temmuzdan sonra büyük sıçramalar görebiliriz" dedi.

"Ons altında büyük düşüş bekliyorum"

Memiş, ons altın tarafında bir süre daha düşüş yaşanacağını öngördüğünü belirtti. 2.720 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Memiş, bu seviyenin altında 2.600 dolara kadar bir gerileme beklediğini söyledi. Ancak gram altın fiyatlarının bu düşüşten daha az etkileneceğini ifade eden uzman, gram altının yükseliş trendini sürdüreceğini dile getirdi.

"Nakide ihtiyacınız yoksa altını bekletin"

Yatırımcılara altınlarını bekletme önerisinde bulunan Memiş, "Eğer nakide ihtiyacınız yoksa altını bekletin. Ancak ev, araba ya da başka bir ihtiyaç için nakit gerekiyorsa bu yükselişleri fırsat olarak değerlendirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gram altında temmuzdan sonra 4 bin 500 tl seviyesi bekleniyor

İslam Memiş, gram altının ons altın fiyatından bağımsız bir hareket gösterdiğine dikkat çekerek, "Gram altın tarafında sert düşüşler beklemiyorum. 3.500 TL seviyesine temmuzdan önce ulaşacağız. Temmuzdan sonra ise 4.000-4.500 TL seviyelerine kadar yükselişler görebiliriz. Altını köpürtmüyorum ama yatırımcılar hedef koymalı" dedi.

Yıl boyunca gram altında her ay yeni zirveler yaşanacağını belirten Memiş, yatırımcıların sabırlı davranması gerektiğini yineledi.