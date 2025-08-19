İslam Memiş'ten önemli açıklamalar: 'Gram altın 6 bin TL'yi görebilir'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Memiş, gram altının 2026 yılının ilk çeyreğinde 6 bin TL'ye ulaşabileceğini kaydetti.

"4.350-4.370 TL seviyelerini görebiliriz"

İslam Memiş, gram altın tarafında 4.350-4.370 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade edip, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla gram altın 4.415 lira serbest piyasalarda, uluslararası piyasalarda ons altın 3.338 dolar seviyesinde. Aşağıda 3.305 dolar seviyesini, yukarda 3.368 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanma bekliyoruz. Asıl trendin pozitif açıklamalarla birlikte yılın son düşüşü olarak, alım fırsatı olarak gram altın tarafında 4.350-4.370 lira seviyelerini görebiliriz."

2 haftalık süre içerisinde piyasalarda yeni gelişmeler olacağının altını çizden Memiş, yatırımcıların tatil modundan çıkması gerektiğine de vurgu yaptı.

"Hedefim gram altında 6 bin lira seviyesi"

Gram altın fiyatında yıl sonu beklentisinin 4.500 TL olduğunu ifade eden İslam Memiş, 2026'nın ilk çeyreğinde gram altının 6 bin TL seviyesine gelebileceğini de ekledi:

"Bugünkü koşullara göre baktığımızda, ons altındaki geri çekilmeler gram altını frenleyebilir. Benim nazarımda gram altında 4.500 lira seviyesi pik seviyesi. Ons altında da 3.500 dolar seviyesi pik seviyesi. 2026 beklentim farklı. Özellikle 2026'nın ilk çeyreğindeki hedefim gram altında 6 bin lira seviyesi."