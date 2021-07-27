İşlem yapılan çek tutarı haziranda yüzde 30 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bankalara, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ibraz edilen 402 bin keşideciye ait 7,1 milyon adet çekin toplam tutarı 591 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 0,3 gerilerken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1,5, çek tutarı ise yüzde 30 arttı.

Karşılıksız çek tutarı azaldı

Ocak - Haziran 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 10 bin keşideciye ait

71,8 bin adet çekin toplam tutarı 5,9 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, çek adedi yüzde 42, tekil keşideci sayısı ise yüzde 51 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 5 bin keşideciye ait toplam 786 milyon TL tutarındaki 11,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Hazian ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar

olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 2,2, adet olarak ise 0,6 puan

gerileyerek yüzde 2,1 oldu.

Covid-19 salgını ile mücadele amaçlı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde kapsamında 30 Nisan 2021 - 31 Mayıs 2021

tarihleri arasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek işlemi

yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek verileri 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız çekte en yüksek oran Gümüşhane'de



2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının

en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5

il sırasıyla yüzde 7,7 ile Gümüşhane, yüzde 4,4 ile Mardin, yüzde 4,1 ile Adıyaman, yüzde 3,7

ile Iğdır ve Bartın oldu.