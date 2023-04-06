İşletme doktorları ile globalleşmeyi hedefliyor

Özlem SARSIN

Yönetim danışmanlığı hizmetlerini dijitalleştirerek Corpitall platformunu kuran Aconplus Yazılım ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., yönetim danışmanlığı alanında İzmir’den dünyaya açılmayı hedefliyor. Aconplus Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gültekin, mikro KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar her firmaya ihtiyacına göre online, hibrit veya yüz yüze hizmetler sunmak için yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri dijital alt yapı çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi. Gültekin, Haziran ayında firmalara 6 dikey uzmanlık alanında yönetim danışmanlığı hizmeti vermeye başlayacaklarını belirtti.

2023 yılı sonunda 81 ile hizmet vereceklerini ve hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu söyleyen Gültekin, bu yıl tüm Türkiye operasyonlarını tamamlayarak, 2024 yılında Orta Asya ve Ortadoğu, 2025 yılında Avrupa ve ABD başta olmak üzere tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Gültekin, “Başarılı olmak isteyen her işletme, mevcut durumlarını doğru teşhis edip, vizyonlarını gerçekleştirmesi için mutlaka “işletme doktoru” adını verdiğimiz bir yönetim danışmanı ile birlikte çalışmalı. Bu noktada biz devreye giriyoruz. Amacımız teknolojiyi kullanarak yönetim danışmanlığında katma değer yaratmak. Hem dijitalleşmeyi hem de yönetim danışmanlığını tek bir çatı altında toplamak istedik. Firmalarımıza, oluşturduğumuz işletme doktorluğu modeli ile hizmet vereceğiz. Çünkü işletme doktorluğu aslında bir yönetim danışmanlığı modeli. Firmaların adeta bir check-up’ını yapacağız. Firmanın insan kaynaklarını, finansal yapısını, pazarlamasını, satışını, üretimini, yönetim organizasyon yapısını, kısaca bütün birimlerini analiz edip, birbirleri ile olan etkileşimlerine bakacağız. Çünkü tüm bu süreçleri oluştururken firmaların yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu gördük” dedi.

Yöneticiler stratejik karar alamıyorlar

Aconplus Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gültekin şöyle konuştu: “Firmalar, rekabette öne çıkmak ve farklılaşmak adına stratejiler uyguluyor ama yeterince başarılı olamıyor. Yatırımın karşılığını alamıyor. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Yaptığımız analizlerle firma nerede farklılaşması gerekiyor, bunlara odaklanıyoruz. Firmanın sistemini, insan kaynaklarını ve stratejilerini revize ediyoruz. Bu bir tasarım süreci. Yaptığımız tasarımla aldığımız kararların finansal sonuçlara yansımasını izliyoruz. Karşılaştığımız en büyük problem şu; işverenimiz işine gerektiği kadar hakim değil. İşine hakim olmayan firma sahibi çok fazla operasyon içinde kalıyor. Operasyon içinde kalan yönetici ve işveren stratejik kararlar alamıyorlar. Doğru zamanda doğru kararları alamadıkları için de düşündükleri katma değerleri sağlayamıyorlar.”