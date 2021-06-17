İşletme sayısının 4 kat arttığı e-ticarette istihdam açığı büyüyor

Pandeminin etkisiyle geçen yıl internetten satış yapan işletme sayısı hızla artarken, e-ticaret sektöründe uzman personel bulma noktasındaki sıkıntı da sürüyor.

Bilişim Sanayiciler Derneği’nin (TÜBİSAD) son raporlarına göre, pandeminin etkisiyle geçen yıl internetten satış yapan işletme sayısının bir önceki yıla kıyasla 4 katına çıktığına dikkat çeken TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticarete katılan işletme sayısının 2015'ten bu yana toplam yüzde 42 arttığını bildirdi.

E-ticaretin GSYH'ya oranının yüzde 4,5'e ulaşmasıyla Türkiye'nin artık olgun pazarlar arasına girdiğini belirten Çiğdemli, e-ticaret harcamalarının da yüzde 45 büyüdüğünü vurguladı.

"Ek istihdam ihtiyacı duyan firma oranı yüzde 50’den fazla"

Dünyada internet kullanan her beş kişiden dördünün e-ticareti deneyimlediğini söyleyen Çiğdemli, şunları kaydetti: "TÜBİSAD raporlarına göre, Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 22'si ek istihdama ihtiyaç duyduğunu belirtmiş. Fakat sektör sadece internet satışı yapan firmalardan da ibaret değil. E-ticaret ile bağlantılı birçok yan sektör var. Tüm sektör paydaşlarını hesaba katarsak, sektörde ek istihdam ihtiyacı duyan firma oranı yüzde 50’den fazla. Sektörde e-ticaret uzmanı, e-ticaret yöneticisi, pazarlama uzmanı, grafiker, SEO uzmanı, lojistik uzmanı, sosyal medya temsilcisi, çağrı merkezi personeli, depo personeli, yazılımcı, proje yöneticisi ve analist gibi birçok kategoride istihdam açığı bulunuyor. Sektörde şu an en önemli sorun, uzman personel bulunamaması. E-ticaret çok büyük bir sektör ve gittikçe de büyüyor. Sektör özellikle gençlere bu alandaki istihdam boşluklarını doldurmak için çok fazla fırsat sunuyor.”